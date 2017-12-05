Samanyolu Haber /Gündem / THY, üçüncü havalimanına taşınmak istemiyor /05 Aralık 2017 17:11

THY, üçüncü havalimanına taşınmak istemiyor

Türk Hava Yolları, yeni havalimanına taşınma sürecinde önceliğin Atatürk Havalimanı’nı merkez olarak kullanmayan havayollarına verilmesini, THY’nin ise ilerleyen süreçte taşınması talebini DHMİ’ye iletti.

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İstanbul’a yapılan yeni havalimanının inşaat çalışmaları devam ederken, yeni havalimanına taşınma süreci de şimdiden planlanmaya başlandı. Atatürk Havalimanı’nda faaliyet gösteren şirketler yeni havalimanına taşınma sürecine ilişkin İstanbul Grand Airport (İGA) yetkilileri ile görüşmeleri sıklaştırdı, farklı senaryolar üzerinden taşınma süreci önerileri de değerlendirilmeye alındı. Şirketler ile İGA yetkilileri arasında taşınmaya ilişkin görüşmeler sürerken Türk Hava Yolları’ndan da ilginç bir talep geldi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne bir yazı ile talebini ileten THY, taşınma planına ilişkin görüşlerini belirtti.

THAI VE QATAR AIRWAYS ÖRNEKLERİ

 Dünyada örneği olmayan büyüklükte bir taşınma yaşanacağının altını çizen Türk Hava Yolları, iki farklı senaryoya vurgu yaptı. Buna göre, bütün paydaşların tek seferde yeni havalimanına taşınması ya da öncelikle hub taşıyıcısı olmayan havayollarının yeni havalimanına taşınması ve bir süre iki havalimanının eş zamanlı çalışması senaryolarının masada olduğunu hatırlattı.

THY, 2006 yılında Bangkok’ta Thai Airways ve 2014 yılında Katar’da Qatar Airways’in yeni havalimanına aşamalı olarak taşınmalarını da örnek olarak DHMİ’ye sundu. THY, aşamalı geçişin riski azaltacağını ve yeni havalimanında operasyonun tam anlamıyla hazır hale geldiği görüldükten sonra, herhangi bir aksaklık olmadığı takdirde taşınma sürecinin iki ile dört haftada tamamlanacağını da vurguladı.

THY, bu değerlendirmeleri göz önünde bulundurarak yeni havalimanının açılış töreninde münferit olarak uçuş gerçekleştirdikten sonra öncelikle diğer havayollarının faaliyete başlamasını, Atatürk Havalimanı’nı merkez olarak kullanan THY’nin ise Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin belirlediği süre zarfında geçişini tamamlaması talebini iletti.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ve Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bolat imzalı talep yazısına DHMİ’nin nasıl bir cevap vereceği de şimdiden merak konusu oldu.
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