Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu'ndan sert AKP eleştirisi /05 Aralık 2017 17:32

Davutoğlu'ndan sert AKP eleştirisi

Eski Başbakan Davutoğlu “Biz tüm mücadeleyi 28 Şubat’ta konuştuğum üniversite kürsülerinin kendi iktidarımızda bize kapanması için yapmadık” dedi.

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Eski Başbakan ve AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, 2 hafta önce Marmara Üniversitesi’nde vereceği konferansın iptal edilmesini üstü kapalı bir biçimde eleştirdi. Davutoğlu “Biz tüm mücadeleyi 28 Şubat’ta konuştuğum üniversite kürsülerinin kendi iktidarımızda bize kapanması için yapmadık” dedi. İzmir’de Konyalılar Federasyonu’nun katıldığı etkinlikte konuşan Davutoğlu, “Biz tüm mücadeleyi 28 Şubat’ta konuştuğum üniversite kürsülerinin kendi iktidarımızda bize kapanması için yapmadık. Bütün bu yaşadığımız her şey bize yeni sınamalarla karşı karşıya kalacağımızın işaretidir. Bu sınamalarda hepimize düşen görev bu sınavların neresinde olursak olalım hep beraber omuz omuza olmaktır” dedi.

Konferansı iptal edilmişti

Marmara Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Öğrenci Topluluğu, Davutoğlu’nun ‘Duruş’ adlı yeni kitabıyla ilgili olarak 27 Kasım 2017’de bir konferans düzenleyeceğini duyurmuştu. Konferanstan 4 gün önce Marmara Üniversitesi yönetimi konferansı iptal etmişti. Davutoğlu, Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi’nin Türk Silâhlı Kuvvetleri yönetimi tarafından iktidardan uzaklaştırıldığı dönem olan 28 Şubat sürecinde Marmara Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmıştı.
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