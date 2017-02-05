Sen de var mısın Aydın Ünal?



AKP Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal sebebi nedendir bilinmez bir aydınlanma yaşıyor.





Bu aydınlanmanın geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı’ya Rıdvan Dilmen’in başlattığı “Ben ‘evet’ diyorum, sen de var mısın” sorusunun iletilmesi ve Acun'un sessiz kalmasıyla Ünal'ın bu tweeti arasında bağ var mı bilinmez...







Ama pey gecikmiş ve çok yarım bir aydınlanma da olsa bir başlangıç.





AKP'li vekil şöyle diyor sosyal medya hesabından:





“Acun Ilıcalı, Müge Anlı ve benzerlerinin programlarının toplumsal dokuda yaptığı tahribat PKK ve FETÖ tahribatı kadar büyük”













Allah Allah diyor insan tweeti okuyunca ve aklına epey soru geliyor art arda.





Ünal son dönemdeki modaya uyup meseleyi Cemaat'e bağlamaya çalışmış ama bu o kadar kolay değil.





Çünkü bütün yollar saraya ve AKP'ye çıkıyor...





ACUN ILICALI'YLA BAŞLAYALIM:





Acun Ilıcalı kimin iktidarından medya patronu oldu?





Acun'un programcılarını yarışmacılarını kampanyalarında kim tepe tepe kullanıyor?





Acun Ilıcalı'yı kim sürekli sarayda ağırlıyor?





Acun Ilıcalı'yı her fırsatta kim beraber top oynamaya çağırıp alnından öpüyor?





Acun Ilıcalı'nın amcası Mustafa Ilıcalı hangi partinin milletvekili?





Madem çok tehlikeli o yayınlar OHAL'de Türkiye'de yüzlerce gazete televizyon internet sitesi radyo kapanırken kayyım atanırken Acun'un yayınlarına kim müsaade ediyor?





Var mısın Aydın Ünal bu soruları cevaplamaya?





GELELİM MÜGE ANLI'YA:





Müge Anlı'nın program yaptığı ATV kimin?





17 Aralık'ta uğruna müteahhitlerden yüz milyonlarca dolar toplanan kanalla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bağı var mı yok mu?





Fas'tan Habertürk'ün altbantına müdahale eden Erdoğan Müge Anlı'nın programında olan bitenden habersiz mi sahiden?





ATV'yi Erdoğan Ailesi'nden Serhat Albayrak yönetmiyor mu?





Müge Anlı'ya ATV'de 1773 bölüm programı kim yaptırdı?













Var mısın Aydın Ünal bu soruları cevaplamaya?





Mutlaka kapatılan ve el konan Cemaat'e yakın televizyonların idarecileri detaylı bir şekilde soracaktır ama ben de sormuş olayım;







Cemaat'in hangi televizyonunda bir 'Survivor' ya da 'Müge Anlı'yla Tatlı Sert' benzeri bir program izledin?





Aydın Ünal'ın cevaplarını merakla bekliyorum.







Ertuğrul Cihan/ Haber Analiz