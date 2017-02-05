Son dakika… Trump’a şok üstüne şok... Mahkeme o başvuruyu reddetti!







Washington eyaletine bağlı Seattle kentinde görev yapan federal yargıç James Robart, Cuma günü yeni Başkan Donald Trump’ın dünya genelinde protesto edilen başkanlık kararnamesini askıya alan bir hüküm kurdu.

Trump’ın geçen hafta çıkardığı kararname sonrası yaklaşık 60 bin vize iptal edildi.





TRUMP’IN MAHKEME ENGELİNE TAKILAN KARARNAMESİ





“Yabancı Teröristlerin ABD'ye Girişinden Ülkeyi Korumak” başlıklı kararname, ABD’nin tüm mülteci programını 120 günlüğüne durduruyor.

“Terörle ilintili” olarak görülen ve nüfuslarının büyük çoğunluğu Müslüman olan bazı ülkelerin pasaportlarını taşıyanlar için 90 günlük seyahat yasağı getirildi. Bu kapsama giren İran, Irak, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen vatandaşlarının vize başvurusu kabul edilmeyecek.

Suriyeli mültecilerin ülkeye girişi süresiz olarak yasaklandı. Diğer mültecilere ise dört ay yasak getirildi.

ABD'nin 2017 mali yılında kabul edeceği mülteci sayısı 110 binden 50 bine düşürüldü.

Yargıç Robart’ın kararıyla Trump’ın yukarıda anılan maddeleri içeren kararnamesi ülke çapında durduruluyor. Federal mahkeme kararı hemen yürürlüğe girdi.





TRUMP: SÖZDE YARGIÇ…





Trump ise yargıç Robart’ın kararını “saçma” olarak nitelendirdi ve kısıtlamaları tekrar getirme sözü verdi: Seri tweet’lerinde Trump, Robart için “sözde yargıç” ifadesini de kullanırken, temyiz başvurusunun başarıya ulaşacağı iddiasında bulundu: “Bu sözde yargıcın temel olarak hukuk uygulamasını ülkemizden uzaklaştıran kararı, saçma ve tersine çevrilecek.”

Trump, başkanlık yetkisiyle kararı temyize taşıyan isimler arasında yer aldı. Başvuruda imzası bulunan diğer isimler ise İç Güvenlik (Anayurt) Bakanı John Kelly ve Dışişleri Bakanı Rex Tillerson. Washington Yönetimi, seyahat yasağının ABD’yi koruma amacıyla tasarlandığını öne sürüyor.





ABD Yönetimi’nin iptal başvurusunu, davadan çekilme ihtimalleri gözardı edildiğinde, görüşecek muhtemel yargıçlar şöyle: Jimmy Carter tarafından atanan William Cany, George Bush tarafından göreve getirilen Richard Clifton ve Barack Obama’nın tercihi Michelle Friedland.





New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi’nden yargıç Ann Donnely de Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği’nin başvurusu üzerine Ocak ayı sonlarında kararnamenin bazı hükümlerini durdurma kararı almıştı.