Samanyolu Haber /Gündem / Sele kapılan kamyonun zor anları /23 Eylül 2018 15:13

Sele kapılan kamyonun zor anları

ABD'yi etkisi altına alan Floransa kasırgası sonrası su baskını tehdidi hala devam ediyor.

Sele kapılan kamyonun zor anları

ABD'yi etkisi altına alan Floransa kasırgası sonrası su baskını tehdidi hala devam ediyor. Trafikte seyir halinde iken sele kapılan bir kamyonun görüntüsü görenleri şaşırttı
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Sele kapılan kamyonun zor anları

Sele kapılan kamyonun zor anları

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