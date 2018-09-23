Samanyolu Haber /Spor / Luka Modric’e 8 ay hapis cezası /23 Eylül 2018 15:39

Luka Modric’e 8 ay hapis cezası

Real Madrid’in Hırvat yıldızı Luka Modric’e ’vergi kaçırma’ suçundan 8 ay hapis cezası verildi.

SHABER3.COM

Real Madrid’in Hırvat yıldızı Luka Modric ’e ’vergi kaçırma’ suçundan 8 ay hapis cezası verildi. 
Önce Lionel Messi, ardından Neymar, sonra Cristiano Ronaldo ve şimdi de Luka Modric . İspanyol Maliyesi, dünyaca ünlü futbol yıldızlarının peşini bırakmıyor. Ronaldo ve Neymar’a ülkeyi terk ettirecek şekilde vergi cezaları çıkaran ve hapis tehdidi ortaya koyan İspanyol Maliyesi, bu kez de Real Madrid’in yıldızı Luka Modric’in peşine düştü. 
Rusya’da yapılan FIFA Dünya Kupası’nda altın top ödülünü kazanan Hırvat yıldız Luka Modric için vergi kaçakçılığı suçlamasıyla 8 ay hapis cezası verildi. 
Modric, cezaevine girmemek için savcılıkla bir anlaşma imzalamayı ve para cezası ödemeyi kabul etti. 
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