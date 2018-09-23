Samanyolu Haber /Gündem / AKP çok övündüğü Yaz saati uygulamasından vazgeçti....Kış saatine geri dönülecek /23 Eylül 2018 15:01

AKP çok övündüğü Yaz saati uygulamasından vazgeçti....Kış saatine geri dönülecek

İki yıl önce kaldırılan kış saati uygulamasına bu yıl geri dönülüyor. Saatlerin ne zaman geri alınacağı belli oldu. Son iki yıldır milyonlarca insanın güne karanlıkta başlamasına yol açan yaz saati uygulaması, tartışmalara neden olmuştu.

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İki yıl önce kaldırılan kış saati uygulamasına bu yıl geri dönülüyor. Saatlerin ne zaman geri alınacağı belli oldu. 

Kış saati uygulaması 28 Ekim 2018 Pazar tarihinde saat 04.00'ten itibaren başlıyor.

Sözcü'nün haberine göre saatlerin geri alınacağı tarihe hazırlıksız yakalanmak istemeyen vatandaşlar saatlerin ne zaman geri alınacağını merakla araştırıyor.

Resmi Gazete aracılığıyla yayımlanan kararla birlikte gün ışığından daha çok faydalanabilmek maksadıyla yaz saati uygulamasının başlatılacağı açıklanmış ve bu uygulama kış aylarının akşam saatlerinde havanın erken kararması gerekçesiyle yurttaşlar tarafından eleştiri konusu haline gelmişti.

Son iki yıldır milyonlarca insanın güne karanlıkta başlamasına yol açan yaz saati uygulaması, tartışmalara neden olmuştu. 

SAATLER NE ZAMAN GERİ ALINACAK?

23 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete aracılığıyla ilan edilen kararname neticesinde, yaz saati uygulamasının 2017 tarihinde de sürdürüleceği, kış saati uygulamasına 28 Ekim 2018 Pazar tarihinde saat 04.00'ten itibaren geçileceği aktarıldı.
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