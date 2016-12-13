Samanyolu Haber /Spor / Sekiz gol yiyen Bülent Uygun istifa etti! /13 Aralık 2016 18:01

Sekiz gol yiyen Bülent Uygun istifa etti!

Katar takımlarından Umm Salal'da teknik direktörlük yapan Bülent Uygun, takımının deplasmanda Al Sadd'a 8-0 mağlup olmasının ardından istifa etti.

Sekiz gol yiyen Bülent Uygun istifa etti!

Bülent Uygun, "15 aralık 2013 yılında geldiğim Katar'da Umm Salal takımıyla yürüttüğümüz birlikteliğimizi, yeni yönetim seçilmesi ile birlikte onların kendi yönetim anlayışına yardımcı olmak adına teknik direktörlük görevinden istifa ediyorum. Görev sürecinde başarıyla yönettiğim takımımla kısıtlı imkanlarla bir çok başarı elde ettik. Şimdiki hedefim ise hayal ettiğim şampiyonlukları yakalayabilmek adına yeni projelerde bulunmaktır. Katar'da ilk Türk teknik direktör olarak çalışmış olmak kısıtlı kadroyla çok başarılı olmak benim adıma çok önemliydi. Başta bana Katar Federasyonu olmak üzere Umm Salal yönetimine sevgisini hiçbir zaman esirgemeyen Katar halkına teşekkürlerimi sunarım" dedi.

"5 YERİZ AMA 6, 7, 8 YEMEM"

Bülent Uygun'un takımı Umm Salal son olarak ligde Al Sadd ekibine 8-0 mağlup oldu. Bu mağlubiyet üzerine Uygun'un Türkiye'de çalıştığı dönemlerde Beşiktaş ve Galatasaray'ı hedef alarak söylediği "5 yeriz ama 6 yemeyiz, 7 yeriz ama 8 yemeyiz" sözleri sosyal medyada yankı uyandırdı.
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