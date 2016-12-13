Beşiktaş'ı yakan hakem bırakıyor mu?

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde 6-0 kaybettiği Dinamo Kiev mücadelesinde düdük çalan ve verdiği kararlarla yalnızca Türkiye değil, Avrupa basınında da büyük tepki gören Thomson için flaş bir iddia ortaya atıldı.





FIFA kokartlı eski İskoç hakem Charlie Richmond, Daily Record gazetesinde konuyla ilgili bir makale kaleme aldı.





Yakından tanıdığı meslektaşı Thomson'un bardağı taşırdığını belirten Richmond, ''Craig düdüğünü asmaya karar verebilir. Kariyerini zirvede tamamlayabilir ve artık gerçek mesleği olan iş hukukuna dönebilir.'' şeklinde konuştu.





Thomson, kritik maçta Andreas Beck'i oyundan atmış ve aynı pozisyonda Dinamo Kiev lehine bir penaltı kararı vermişti.