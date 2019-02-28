Samanyolu Haber /Gündem / 'Şeker fabrikası da AKP’nin, bilmem ne fabrikası da AKP’nin' /28 Şubat 2019 11:11

'Şeker fabrikası da AKP’nin, bilmem ne fabrikası da AKP’nin'

Yozgat Boğazlıyan’ın AKP İlçe Başkanı Osman Düvenci, Yenipazar Belde Belediye Başkanı Cem Eser için vatandaşlardan oy isterken kullandığı skandal sözlerle tepki çekti.

AKP ilçe başkanından itiraf

Yerel seçimlere yaklaşırken, bazı siyasilerin vatandaşlardan oy isterken sarf ettiği sözler büyük tepki çekiyor. Bunlara bir örnek de Yozgat’tan geldi.AKP Boğazlıyan İlçe Başkanı Osman Düvenci, Yenipazar Belde Belediye Başkanı Cem Eser için vatandaşlardan oy isterken skandal sözler kullandı.AKP İlçe Başkanı, Yozgat Boğazlıyan’daki Şeker Fabrikası’na sadece partisinin belirlediği isimlerin alınabileceğini şöyle açıkladı: “Şeker Fabrikası’na adam alınacakmış. Biz alırız, kimse aldıramaz. Vay ben orada şu görevdeyim, bu görevdeyim… Şeker Fabrikası da AKP’nin, bilmem ne fabrikası da AKP’nin…

”“LİSTELER ÖNCE İLÇE BAŞKANIMIZA GELİR”

Başkanı’nın bu sözlerini AKP’li Belediye başkan adayı Cem Eser de teyit etti. Eser, “Şeker Fabrikası’nın denetiminde olan arkadaş sallıyor. 25-30 tane Yenipazar’a, 30 tane Aşağısarıca’ya, 30 tane Ömerli’ye… Veremez arkadaş veremez… Verilmiş olsa dahi, ilçe başkanımıza, buraya liste gelir” ifadeleriyle listelere müdahale ettiklerini açıkladı

“BEKİR BOZDAĞ CEM BAŞKAN’IN YARDIMCISI”

İlçe Başkanı Düvenci, Yenipazar Belde Belediye Başkanı Cem Eser’in tüm vaatlerini yerine getirebileceğini, bazı isimlere yakınlığı ile anlattı. Düvenci şu ifadeleri kullandı: “Bekir Bozdağ, Cem Başkan’ın yardımcısı. Türkiye’nin 2 numaralı adamı Fuat Bey (Oktay), Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Cem Başkan’ın yardımcısı.” 

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