TÜİK ihracat verilerini açıkladı





Buna göre, ihracat, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 artarak 13 milyar 170 milyon dolara yükseldi, ithalat ise yüzde 27,2 azalarak 15 milyar 673 milyon dolara geriledi.





Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 72,5 azalışla 9 milyar 89 milyon dolardan 2 milyar 503 milyon dolara düştü.





İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yıl ocakta yüzde 57,8 iken bu yılın aynı ayında yüzde 84'e çıktı.





Bültende yer alan bilgiye göre, TÜİK tarafından dış ticaret istatistiklerinin detaylı olarak özel ticaret sistemine göre yayımlanmasına devam edilecek.





Bunun yanı sıra, genel ticaret sistemine göre yıllık ve aylık toplam dış ticaret istatistikleri, 2013-2019 dönemini içerecek şekilde bülten ekinde ve istatistiksel tablolar kısmında yayımlanmaya başlandı.