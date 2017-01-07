Samanyolu Haber /Gündem / Şehir Hatları tüm seferlerini iptal etti! /07 Ocak 2017 12:26

Şehir Hatları tüm seferlerini iptal etti!

Şehir Hatları kar yağışı nedeniyle tüm seferlerini iptal ederken, İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri de yapılamıyor.

SHABER3.COM

Şehir Hatları, bugün yapılacak tüm seferlerin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Kar yağışı ve tipi nedeniyle İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı.

İstanbul'u dün akşam saatlerinde etkisi altına alan kar yağışı devam ediyor. Gece boyunca aralıksız süren kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tuzlama çalışmaları ana arterlerde yaşanabilecek sorunları engellerken, özellikle ara sokaklarda biriken kar nedeniyle araçlar ve vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

Vatandaşların, ağırlıklı olarak seferlerinde sorun yaşanmayan metrobüs, marmaray ve metroyu kullandıkları görülüyor.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle İDO da bazı seferlerini iptal etti. Bu kapsamda, 07.15 Yalova-Yenikapı Ferry Cat tipi hızlı feribot, 07.30 Yenıkapı-Bursa hızlı feribot, 07.30 Bursa-Yenikapı hızlı feribot, 07.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü, 07.45 Yenikapı-Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot, 08.30 Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy deniz otobüsü ve 08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş deniz otobüsü seferleri yapılamadı.

İDO'nun, 09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü, 09.30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü ve 18.30 Bandırma-Yenikapı hızlı feribot seferleri de yapılamayacak. 

İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem-Sirkeci ile Eskihisar-Topçular araba vapuru seferleri sorunsuz bir şekilde yapılmaya devam ediyor.
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