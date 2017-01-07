Samanyolu Haber /Gündem / 'Havuz medyasının PKK'dan hiçbir farkı yok' /07 Ocak 2017 12:18

'Havuz medyasının PKK'dan hiçbir farkı yok'

Hükümetin Suriye ve Irak'a yönelik dış politikasını eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "IŞİD militanları Suriye'ye, Irak'a nasıl geçti. Türkiye üzerinden geçti. Bunlar silahlanıp Türkiye'ye geri döndü. Yönetemiyorsan istifa edeceksin kardeşim. Çocuk gibi bizi kandırdılar demeyeceksin. Şimdi kalkmışlar dünyaya savaş açmışlar" dedi.

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Partisinin il başkanlarına "Bunları her yerde anlatın" diyen Kılıçdaroğlu, "Biliyorum havuz medyası saldırıcak. Havuz medyasının PKK'dan hiçbir farkı yoktur. Bakın PKK bana saldırıdı. Bunlar da saldırıyor. Bunlar aklını kiraya vermişler. Kafalarının içinde beyin yok. Saldırmazsanız namertsiniz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satır başları şöyle:

İzmir'de şehit olan polisimiz Elazığlıydı. Elazığlalar Gakkoş derlerdi. O şehidimiz şimdi Türkiye'nin gakkoşudur. 15 yıllık iktidar Türkiye'yi teröre mahkum etmiştir. Örnek mi istiyorsunuz? Şehirler silah deposuna çevrilirken neden müdahale etmediler. Açıkça söylüyorum ülkeyi teröre teslim ettiler. Sadece IŞİD mi? Sadece PKK mi? El Nusra da var. El Nusra'ya silah gönderdiler. 

IŞİD militanları Suriye'ye, Irak'a nasıl geçti. Türkiye üzerinden geçti. Bunlar silahlanıp Türkiye'ye geri döndü. Yönetemiyorsan istifa edeceksin kardeşim. Çocuk gibi bizi kandırdılar demeyeceksin. Şimdi kalkmışlar dünyaya savaş açmışlar.
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