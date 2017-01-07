Samanyolu Haber /Spor / Cadı avı sahaya indi 8 spor kulübü kapatıldı /07 Ocak 2017 12:35

Cadı avı sahaya indi 8 spor kulübü kapatıldı

OHAL kapsamında yayınlanan KHK ile 8 spor kulübü kapatıldı.

Cadı avı sahaya indi 8 spor kulübü kapatıldı

Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre, 679 nolu Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında, Şırnak, Gaziantep, Malatya ve Kocaeli illerinde toplam 8 spor kulübü kapatıldı.

İşte kapatılan kulüpler:

Malatya Darende Spor Kulübü

Gaziantep Zirve Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü

Gaziantep Atlı Spor ve Binicilik İhtisas Kulübü

Kocaeli Darıca Fatih Koleji Spor Kulübü

Kocaeli İvme Spor Kulübü

Kocaeli Altın Yunus Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

Şırnak Belediyesi Spor Kulübü Derneği

73 Cizre Spor Kulübü Derneği
<< Önceki Haber Cadı avı sahaya indi 8 spor kulübü kapatıldı Sonraki Haber >>

Erdğan'dan Irak Başbakanı İbadi'ye ağır sözler

Erdğan'dan Irak Başbakanı İbadi'ye ağır sözler

Yolcu uçağına drone çarptı!

Yolcu uçağına drone çarptı!

400'den fazla akaryakıt istasyonu kamulaştırıldı

400'den fazla akaryakıt istasyonu kamulaştırıldı

15 Temmuz'ta 'Gazi' olan polis konvoyla evine götürülmüştü, KHK ile ihraç edildi

15 Temmuz'ta 'Gazi' olan polis konvoyla evine götürülmüştü, KHK ile ihraç edildi

Dev konteyner gemisi az kalsın Trabya sahiline çıkıyordu!

Dev konteyner gemisi az kalsın Trabya sahiline çıkıyordu!

Kilis sınırındaki Azez'de bombalı araç saldırısı; en az 60 kişi öldü

Kilis sınırındaki Azez'de bombalı araç saldırısı; en az 60 kişi öldü

Kilis sınırındaki Azez'de bombalı araç saldırısı; en az 60 kişi öldü

Kilis sınırındaki Azez'de bombalı araç saldırısı; en az 60 kişi öldü

Rektör yardımcısının konuşması gündemde... "Tayyip Erdoğan Almanlara hizmet ediyor..."

Rektör yardımcısının konuşması gündemde...

İşte Avustralya'yı çalkalayan yolsuzluk suçlaması...

İşte Avustralya'yı çalkalayan yolsuzluk suçlaması...

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kardeşine sert sözler

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kardeşine sert sözler
yolum kaderim

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:10:03