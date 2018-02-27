'Sefer görev emrini ülkemizdeki 800.000 Suriyeli erkeğe çıkarın'





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Sefer görev emri olanlar hazır olsun' açıklamasını eleştiren CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, "Ülkemizdeki 800.000 Suriyeli erkek, silah altına alınsın" dedi.



“Türkiye’nin sınır güvenliği için yürütülen mücadeleyi, Zeytin Dalı Harekatı'nı en baştan itibaren destekliyoruz" diyen Toprak, "Ülkemizdeki 18-41 yaş arasındaki eli silah tutan Suriyeli sığınmacıların sayısı 800.000'dir. Mehmetçiğimiz Afrin’de, Cerablus’ta, İdlib’te terör örgütleriyle göğüs göğüse çarpışırken, milyonlarca Suriyeli, kamplarda, şehirlerimizde güvenlik içinde yaşamakta, çalışmakta, eğlenmekte, işyeri açıp ticaret yapmaktadır. Ordumuz ülkemizin terör saldırılarından korunması için mücadele ederken, Suriye’yi savunmak öncelikle ve ilk olarak o coğrafyayı daha iyi bilen, orada doğup büyüyen Suriyelilerin vatani görevidir. Suriye Suriyelilerindir. Kendi yurdunu savunmak yerine başka ülkelere gidip, canını, malını kurtarmayı ön planda tutanlara söylenecek tek bir söz vardır: Gidin topraklarınızı savunun" ifadelerini kullandı.





'MİLLİ DUYGULARI İSTİSMAR'





