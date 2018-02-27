Samanyolu Haber /Ekonomi / Ekonomik güven endeksi yerlerde /27 Şubat 2018 11:16

Ekonomik güven endeksi yerlerde

Ekonomik güven endeksi şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1.8 oranında azalarak 104.9 değerinden 103 değerine düştü.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.
Buna göre, ekonomik güven endeksi şubatta ocağa göre yüzde 1.8 azalarak 104.9 değerinden 103'e düştü. Ekonomik güven endeksindeki azalış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Şubatta tüketici güven endeksi 72.3, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 110,8, hizmet sektörü güven endeksi 100.7, perakende ticaret sektörü güven endeksi 104.7, inşaat sektörü güven endeksi de 83.8 değerine geriledi.
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