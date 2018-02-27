Demokrasi demokrasi ile nasıl öldürülüyor....





ABD'de ve Almanya'da yöneticilerin çok ağır bir şekilde eleştirilebildiğini hatırlatan Dumanlı Türkiye ile farkını anlattıı...





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Haftalık görüşlerini You Tube kanalıyla yayınlayan Gazeteci Ekrem Dumanlı yeni bir video yayınladı... Dumanlı yayınlarına yeni bir formatta başlayan yurt dışında çıkan yeni bir kitapları anlattı... Özellikle ABD'de yani çıkan kitaplarda ABD'deki Trump sonrası başlayan Demokrasi tartışmaları ile ilgili kitapları anlatan Dumanlı Batı dünyasındaki eleştiri kültürüne dikkat çekti...