Samanyolu Haber /Gündem / Demokrasi demokrasi ile nasıl öldürülüyor.... /27 Şubat 2018 10:31

Demokrasi demokrasi ile nasıl öldürülüyor....

Ekrem Dumanlı You Tube kanalında yeni formatıyla bir video yayınladı...

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Haftalık görüşlerini You Tube kanalıyla yayınlayan Gazeteci Ekrem Dumanlı yeni bir video yayınladı... Dumanlı yayınlarına yeni bir formatta başlayan yurt dışında çıkan yeni bir kitapları anlattı... Özellikle ABD'de yani çıkan kitaplarda ABD'deki Trump sonrası başlayan Demokrasi tartışmaları ile ilgili kitapları anlatan Dumanlı Batı dünyasındaki eleştiri kültürüne dikkat çekti... 

ABD'de ve Almanya'da yöneticilerin çok ağır bir şekilde eleştirilebildiğini hatırlatan Dumanlı Türkiye ile farkını anlattıı... 

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