Samanyolu Haber /Dünya / Seehofer, iltica başvurusu reddedilenlerin gözaltında tutulmasını istedi /12 Aralık 2018 20:31

Seehofer, iltica başvurusu reddedilenlerin gözaltında tutulmasını istedi

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, iltica talepleri reddedilenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için gözaltında tutulması gerektiğini öne sürdü

SHABER3.COM

Almanya İçişleri Bakanı Horst  Seehofer, Passauer Neue Presse gazetesine yaptığı açıklamada, iltica talebi reddedilenlerin, özellikle suç işleyenlerin, sınır dışı edilmeleri için tüm imkanların kullanılmasını istedi.

"Bir kişi sınır dışı edilecekse, ortadan kaybolmaması için onu gözaltına almamız lazım." ifadesini kullanan Seehofer, bunun için yasal temellerin oluşturulması gerektiğini savundu.

Bu konuda gelecek yılın başında hükümete öneriler sunacağını kaydeden Seehofer, "İltica hakkı olanlara ülkemizde korunma verilir. Ancak iltica hakkına sahip olmayanlar ülkeyi terk etmelidir. Hukuk devletinin, sözünü geçirme kabiliyetine sahip olması lazım." değerlendirmesinde bulundu. 

Cumhuriyet
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Seehofer, iltica başvurusu reddedilenlerin gözaltında... Sonraki Haber >>

Allah, imhâl eder fakat ihmal etmez

Allah, imhâl eder fakat ihmal etmez

Jokeyini sırtından atan at, yarışı en önde bitirdi

Jokeyini sırtından atan at, yarışı en önde bitirdi

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Portakal: Hakkımı arayacağım ama başım belaya girer mi, kaç kişi çıkar Allah aşkına?

Portakal: Hakkımı arayacağım ama başım belaya girer mi, kaç kişi çıkar Allah aşkına?

102 yaşında paraşütle atladı

102 yaşında paraşütle atladı

Arabanın ne zaman geleceği belli olmaz

Arabanın ne zaman geleceği belli olmaz

İstanbul'un 'Üsküdar' diyemeyen bir valisi var

İstanbul'un 'Üsküdar' diyemeyen bir valisi var

Polisin göstericiyi vurma anı!

Polisin göstericiyi vurma anı!

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Yeni Bamteli yayınlandı....

Yeni Bamteli yayınlandı....
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:10:30