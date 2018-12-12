Seehofer, iltica başvurusu reddedilenlerin gözaltında tutulmasını istedi

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Passauer Neue Presse gazetesine yaptığı açıklamada, iltica talebi reddedilenlerin, özellikle suç işleyenlerin, sınır dışı edilmeleri için tüm imkanların kullanılmasını istedi.





"Bir kişi sınır dışı edilecekse, ortadan kaybolmaması için onu gözaltına almamız lazım." ifadesini kullanan Seehofer, bunun için yasal temellerin oluşturulması gerektiğini savundu.





Bu konuda gelecek yılın başında hükümete öneriler sunacağını kaydeden Seehofer, "İltica hakkı olanlara ülkemizde korunma verilir. Ancak iltica hakkına sahip olmayanlar ülkeyi terk etmelidir. Hukuk devletinin, sözünü geçirme kabiliyetine sahip olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.





Cumhuriyet