Samanyolu Haber /Gündem / Saygısız vali yardımcısına tırpan /12 Aralık 2018 19:54

Saygısız vali yardımcısına tırpan

Aydın Kızılcaköy’de köylülere ‘Biber gazından bir şey olmaz ya’ diyen Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat’ın yetkileri alındı.

Hem biber gazı sıktırdı hem de bir şey olmaz dedi

Aydınkulis’in haberine göre Efeler’e bağlı Kızılcaköy Mahallesi’nde yaşanan olayların ardından İl Jandarma Komutanlığı ve il Emniyet Müdürlüğü ile ilgili görevler, Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat’tan alınarak, bir diğer Vali Yardımcısı olan Ömer Faruk Günay’a bağlandı.
 
Efeler’bağlı Kızılcaköy’de bir süredir jeotermal enerji santrali yapılmasına tepki gösteren köylüler, kendilerine sıkılan biber gazını Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat’a sormuştu. Vali yardımcısının, “Bir şey olmaz, biber gazından ne olacak?” sözleri çevrecilerin tepkisini toplamıştı.

Kızılcaköy’de yaklaşık 2 aydır köylüler bölgeye jeotermal enerji santrali (JES) yapılmasına tepki gösteriyor. Polis, TOMA eşliğinde köylülerin bulunduğu alana gelerek dağılmalarını istedi ve biber gazı ile müdahale etti. Biber gazına rağmen alandan ayrılmayan köylüler, bölgeyi ziyaret eden Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulisi Arat’a müdahaleyi sordu.

Köydeki kadınlardan biri vali yardımcısına, “Ben bir askere ‘Buradan ne zaman gideceksiniz’ diye sordum. Asker, ‘Vali’den ne zaman emir gelirse o zaman gideceğiz’ dedi. Bu biber gazını, şiddeti siz mi yaptırdınız?” diye sordu. Vali yardımcısı bunun üzerine “Biber gazından ne olacak? Farzet ki ben yaptırdım” ifadelerini kullandı.

Aynı kadın, Arat’a, “Biz ne yaptık, biz hakkımız, sağlığımız, toprağımız için uğraşıyoruz” diye tepki gösterirken, köylülerden biri de “Deneyelim mi aramızda?” diye sordu. Arat, köylülere şirket tüm izinleri tamamlayıncaya kadar araziye tek bir çivi dahi çakılmayacağı sözü vermiş, “Köylülerin dile getirdiği sorunları inceleyeceğiz” demişti.

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