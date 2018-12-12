Samanyolu Haber /Gündem / Adil kullanım kotası kalkıyor ama yeni internet tarifeleri resmen astronomik... /12 Aralık 2018 20:44

Adil kullanım kotası kalkıyor ama yeni internet tarifeleri resmen astronomik...

Türkiye’de yaklaşık 3 hafta sonra internette Adil Kullanım Kotası kalkacak. İnternet kotası tarih olacak ama şu ana kadar açıklanan paketlere göre fiyatlar üçe katlanacak. Aynı paraya daha yavaş internet kullanılacak. Böylece Türkiye, dünyada internetin en pahalı olduğu 3. ülke olacak.

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Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre 1 Ocak 2019’da kalkacak olan Adil Kullanım Kotası (AKK, diğer adıyla Adil Kullanım Noktası - AKN) öncesinde, internet servis sağlayıcıları birer birer yeni tarifelerini açıklamaya devam ediyor. En son Türk Telekom, “Limitsiz İnternet Çağı” adıyla AKK olmayan yeni tarifelerini duyurdu. Ancak yeni internet tarifelerinin fiyatları, AKK uygulamasının sonlandırılmasının ardından deyim yerindeyse resmen uçuşa geçti.

Fiber internet hızındaki limitsiz internet paketlerinin aylık fiyatlarının, 2 yıllık taahhütlü olmak üzere 350 TL’ye kadar çıktığı gözlenirken, kullanıcılara sunulan yeni paketlerdeki hızları ise beklentilerin oldukça altında kaldı.

Türk Telekom’un açıkladığı yeni tarifelerde limitsiz internet paketlerinin en düşük fiyatı 60 TL seviyesinde. Üstelik bu pakette kullanıcılara 4 Mbps gibi oldukça düşük bir hız sunuluyor.

LİMİT YOK AMA HIZ 4 MBPS!

Mevcut tarifelerle karşılaştırıldığında 60 TL ile 24 Mbps’ye varan bağlantı hızı sunulan paketleri kullanmak mümkün oluyordu. Ancak yeni dönemde bu bütçeyle ancak 4 Mbps’yi bulamayan hızlar ancak kullanılabilecek.

Yeni dönemde interneti fiber hızında kullanmak isteyenler ise 100 Mbps bağlantı hızında, kota sınırı olmayan bir paket için aylık 346 TL’yi aşan bir fiyatı göze almak zorunda kalacak. Üstelik bu 346 TL’lik fiyatının, kampanya kapsamında, 24 aylık taahhüt veren için geçerli olduğunu da belirtelim.

Açıklanan tarifelerde dikkat çeken bir diğer unsur ise, normalde tam tersi olması beklenirken, aynı paket için 24 aylık taahhüt verenlere sunulan aylık fiyatın, 12 aylık taahhüt verenlere göre daha yüksek olması.

‘DÜNYADA İNTERNETİN EN PAHALI OLDUĞU 3. ÜLKE’

Aylık 346 TL’yi bulan yeni internet paket fiyatları, Türkiye’ye yeni bir rekor da getirecek. Bu fiyat seviyesiyle Türkiye internetin en pahalı olduğu 3. ülke konumuna yükselecek. 
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