‘Şeddeli diktatör’ kavgası





Tezcan, Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle adli kontrol şartı uygulanıp, yurt dışına çıkış yasağı getirilen Tekirdağ’ın Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’a destek vermek için yaptığı konuşmada şunları söylemişti: “Şimdi Ekrem başkan bu lafı dedi demedi ben onu bilmem. Ama Tekirdağ meydanında ben söylüyorum: Recep Tayyip Erdoğan, faşist diktatördür. Hem de onların anladığı dilden söylüyorum. Şeddelisidir diktatörün şeddelisidir hem de.” dedi.







Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'a Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Tezcan'ın Erdoğan için kullandığı 'şeddeli diktatör' sözü soruldu.





Bozdağ, "Türkiye'de bir faşist olsaydı Tezcan böyle bir cümle sarf edemezdi. Aklının ucundan dahi geçiremezdi. Bu bile Türkiye'de faşizmin olmadığının en büyük ispatıdır. Edepsizlik, ahlaksızlık, terbiyesizlik. Akıl ve ruh sağlığı sorunu olan insanların yapacağı şeydir bu." diye konuştu.

