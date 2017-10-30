Samanyolu Haber /Gündem / Arınç'tan Gökçek'le ilgili flaş açıklama /30 Ekim 2017 21:00

Arınç'tan Gökçek'le ilgili flaş açıklama

TBMM eski Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan son dakika açıklamaları geldi. Arınç 23 yıl sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Melih Gökçek için açıklamalarda bulundu. Bülent Arınç, "O bana siyaseten zarar vermek istedi ama ben siyaseten daha da güçlendim, sabrettim ve kazandım" dedi.

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Bülent Arınç’tan Melih Gökçek için son dakika flaş sözler!

Bülent Arınç “Parsel parsel Ankara’yı sattı” diye suçladığı Melih Gökçek ile ilgili çok konuşulacak bir yorum daha geldi.

Ahmet Hakan’ın sunduğu Kanal D Ana Haber’in sorularını yanıtlayan Arınç  “Sabrettim ve kazandım” dedi.
 
“HELALLEŞSİN BEN BİR ŞEY İSTEMİYORUM”

Arınç, şöyle konuştu:  “O bana siyaseten zarar vermek istedi ama ben siyaseten daha da güçlendim, sabrettim ve kazandım. 2009’dan beri Melih Gökçek’in adaylığına karşı çıktım. 2014’te çok daha fazla karşı çıktım. O gitti gidecekti zaten. Bana F...’cü dedi, çocuklarım çok fazla acı çekti, onlarla helalleşsin ben bir şey istemiyorum.”
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