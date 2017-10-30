Arınç'tan Gökçek'le ilgili flaş açıklama

Bülent Arınç’tan Melih Gökçek için son dakika flaş sözler!





Bülent Arınç “Parsel parsel Ankara’yı sattı” diye suçladığı Melih Gökçek ile ilgili çok konuşulacak bir yorum daha geldi.





Ahmet Hakan’ın sunduğu Kanal D Ana Haber’in sorularını yanıtlayan Arınç “Sabrettim ve kazandım” dedi.





“HELALLEŞSİN BEN BİR ŞEY İSTEMİYORUM”





Arınç, şöyle konuştu: “O bana siyaseten zarar vermek istedi ama ben siyaseten daha da güçlendim, sabrettim ve kazandım. 2009’dan beri Melih Gökçek’in adaylığına karşı çıktım. 2014’te çok daha fazla karşı çıktım. O gitti gidecekti zaten. Bana F...’cü dedi, çocuklarım çok fazla acı çekti, onlarla helalleşsin ben bir şey istemiyorum.”