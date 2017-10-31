Samanyolu Haber /Gündem / 'AKP’li 7 belediye başkanı daha istifa ettirilecek' /31 Ekim 2017 00:43

'AKP’li 7 belediye başkanı daha istifa ettirilecek'

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'tan bir son dakika bombası daha... Yarkadaş, AKP'li 7 belediye başkanının daha istifa ettirileceğini ileri sürdü.

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CHP’li vekilden son dakika bombası: AKP’li 7 belediye başkanı daha istifa ettirilecek

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, 7 AK Partili belediye başkanının daha istifa ettireleceğini öne sürdü.

Yarkadaş “Son bilgi: AKP’li yedi belediye başkanı daha istifa ettirilecek. Menderes Türel’in açıklaması “Tatlı tatlı bitirelim” mesajıdır” dedi.

Yarkadaş’a göre istifası istenenler arasında Trabzon, Uşak, Ordu ve Antalya Belediye Başkanları da var.

Barış Yarkadaş ayrıca bugün istifa eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un “tehdit edildiğine” dair sözlerinin bir suç duyurusu olarak kabul edilmesi gerektiğini söyledi.
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