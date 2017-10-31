CHP’li vekilden son dakika bombası: AKP’li 7 belediye başkanı daha istifa ettirilecek







Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, 7 AK Partili belediye başkanının daha istifa ettireleceğini öne sürdü.





Yarkadaş “Son bilgi: AKP’li yedi belediye başkanı daha istifa ettirilecek. Menderes Türel’in açıklaması “Tatlı tatlı bitirelim” mesajıdır” dedi.





Yarkadaş’a göre istifası istenenler arasında Trabzon, Uşak, Ordu ve Antalya Belediye Başkanları da var.







Barış Yarkadaş ayrıca bugün istifa eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un “tehdit edildiğine” dair sözlerinin bir suç duyurusu olarak kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

