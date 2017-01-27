Samanyolu Haber /Ekonomi / Fıtch'in kararı öncesi Dolar ve Euro'da hızlı yükseliş! /27 Ocak 2017 09:34

Fıtch'in kararı öncesi Dolar ve Euro'da hızlı yükseliş!

Dün gün içinde 3.8704 seviyesine kadar yükselen dolar son işlem gününde 3.8877 seviyesinde başladı. Dün güne 4.1042 seviyesinden başlayan euro fiyatları yükselişe geçerek en yüksek 4.1555 seviyesini gördü.

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Dolarda son durum

Kur bir süre 4.1208 seviyesinden işlem görürken bugün güne 4.1585'le 12 Ocak'taki 4.1894'lük rekor seviyesine çok yakın bir seviyede başladı. 

Fitch'in not kararı beklenirken dolar/TL 3.90'ı aştı. Euro 4.16 TL'nin üzerinde işlem görüyor.

FITCH AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Piyasalarda Fitch kararı öncesinde temkinli hava hakim. TL'de kırılganlık devam ederken, hafta içerisinde aşağı yönlü hareketlerin sınırlı kaldığı görüldü.

Merkez Bankası'nın uyguladığı politikaya ilişkin belirsizlik algısı ve attığı likidite adımlarının piyasada yeterli görülmemesinin yanı sıra Fitch'ten not indirimi beklentisiyle yukarı hareketini sürdüren dolar/TL bu sabah da 3.88 seviyesinin üzerini gördü.

Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesini 27 Ocak'ta yayınlayabileceğini açıklayan ve Türkiye'ye yatırım yapılabilir notu veren tek kurum olan Fitch'in not indirimine gitmesinden endişe ediliyor.
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