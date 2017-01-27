Fıtch'in kararı öncesi Dolar ve Euro'da hızlı yükseliş!

Dolarda son durum

Kur bir süre 4.1208 seviyesinden işlem görürken bugün güne 4.1585'le 12 Ocak'taki 4.1894'lük rekor seviyesine çok yakın bir seviyede başladı.







Fitch'in not kararı beklenirken dolar/TL 3.90'ı aştı. Euro 4.16 TL'nin üzerinde işlem görüyor.







FITCH AÇIKLAMASI BEKLENİYOR





Piyasalarda Fitch kararı öncesinde temkinli hava hakim. TL'de kırılganlık devam ederken, hafta içerisinde aşağı yönlü hareketlerin sınırlı kaldığı görüldü.





Merkez Bankası'nın uyguladığı politikaya ilişkin belirsizlik algısı ve attığı likidite adımlarının piyasada yeterli görülmemesinin yanı sıra Fitch'ten not indirimi beklentisiyle yukarı hareketini sürdüren dolar/TL bu sabah da 3.88 seviyesinin üzerini gördü.





Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesini 27 Ocak'ta yayınlayabileceğini açıklayan ve Türkiye'ye yatırım yapılabilir notu veren tek kurum olan Fitch'in not indirimine gitmesinden endişe ediliyor.