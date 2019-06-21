Seçimi baltalamak için son taktik

SEÇİM GÜNÜNE ÖZEL KAMPANYA







Turizm bakanının gemisiyle sadece 23 Haziran'a özel 99 Euro’ya dört gecelik kumar turu düzenlendi.





Mesajda verilen telefon numarası arandığında kampanya ile ilgili “4 gecelik tur, geminin en delüks kabinini veriyoruz. Seçim dolayısıyla Etstur casinoya bir kampanya yaptı. Biz de daha uyguna 99 Euro’ya müşterimize fiyat veriyoruz. İstanbul’dan gelecekler seçimde oyunu kullanıp gelsin diye de saat 17.00 de kalkacak gemi…” şeklinde bilgi veriliyor.





Uluslararası Cruise gemilerinde casino işleten ilk ve tek Türk işletmesi olan Fiesta Casino, 2011 yılından beri Yunan adaları, Venedik-İtalya, Dubrovnik, Cotor, Küba ve Jamaika gibi bir çok turda hizmet veriyor.





İŞTE TELEFONLARA GELEN O MESAJ:





99 EURO'YA **VIZESIZ**DELUX KAMERALARDA YUNAN ADALARI VE ATİNA...





ETSTUR'UN LUKS CRUISE GEMİSİNDE, ÇESME KALKISLI MİKONOS, SANTORİNİ VE ATİNA...





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