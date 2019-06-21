Samanyolu Haber /Gündem / Seçimi baltalamak için son taktik /21 Haziran 2019 19:43

Seçimi baltalamak için son taktik

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un sahibi olduğu ETS Tur’un lüks cruise gemisi ile tam da seçim günü olan 23 Haziran Pazar günü çok cazip İzmir Çeşme kalkışlı Mikonos, Santorini ve Atina turu düzenlendi. Mesaj İstanbul'da oy kullanacak casino müşterilerine de gönderildi.

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SEÇİM GÜNÜNE ÖZEL KAMPANYA

Turizm bakanının gemisiyle sadece 23 Haziran'a özel 99 Euro’ya dört gecelik kumar turu düzenlendi. 

Mesajda verilen telefon numarası arandığında kampanya ile ilgili “4 gecelik tur, geminin en delüks kabinini veriyoruz. Seçim dolayısıyla Etstur casinoya bir kampanya yaptı. Biz de daha uyguna 99 Euro’ya müşterimize fiyat veriyoruz. İstanbul’dan gelecekler seçimde oyunu kullanıp gelsin diye de saat 17.00 de kalkacak gemi…” şeklinde bilgi veriliyor.

Uluslararası Cruise gemilerinde casino işleten ilk ve tek Türk işletmesi olan Fiesta Casino, 2011 yılından beri Yunan adaları, Venedik-İtalya, Dubrovnik, Cotor, Küba ve Jamaika gibi bir çok turda hizmet veriyor.

İŞTE TELEFONLARA GELEN O MESAJ:

99 EURO'YA **VIZESIZ**DELUX KAMERALARDA YUNAN ADALARI VE ATİNA...

ETSTUR'UN LUKS CRUISE GEMİSİNDE, ÇESME KALKISLI MİKONOS, SANTORİNİ VE ATİNA...

SADECE SİZ DEGERLİ FIESTA CASINO MISAFİRLERİ İÇİN..

SADECE 23 HAZIRAN PAZAR GÜNÜNE ÖZEL..

HEMEN YERİNİZİ AYIRIN OYUN ZEVKİNİZİ MÜKEMMEL BIR TATİL İLE BİRLESTİRİN..

FIESTA CASINO

DENIZ 0537.. ..

FILIZ 0532.. ..

OFIS 0216.. ..
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