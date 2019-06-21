Samanyolu Haber /Gündem / Kartal'da cami imamı Binali Yıldırım için oy istedi /21 Haziran 2019 19:32

Kartal'da cami imamı Binali Yıldırım için oy istedi

İstanbul Kartal’da Yalı Mahallesi’ndeki Fevzi Çakmak Camii’nde imam, AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım için oy isteyerek Millet İttifakı’na ve İmamoğlu’na “Namaz kılmayan, şehitlerle dalga geçen, din iman bilmeyen” şeklinde iftira attı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine iki gün kala İstanbul Kartal’da skandal bir gelişme yaşandı.Yalı Mahallesi’ndeki Fevzi Çakmak Camii’nde imam, AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım için dua edip oy istedi. 

Bununla da yetinmeyen cami imamı, Millet İttifakı’na ve İmamoğlu’na “Namaz kılmayan, şehitlerle dalga geçen, din iman bilmeyen, Kuran okumayan” şeklinde iftira attı.

Konuya ilişkin Twitter hesabından bir açıklamada bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, “Şahsen arkasında kılınacak namazın namaz olmayacağına inandığımdan camiden çıktım. Ben çıkarken cemaaten bir grup daha camiden ayrılıyordu. İçeride de tartışma büyüyordu. Allah ıslah etsin” açıklamasında bulundu.

İYİ PARTİLİ SEYMEN'DEN SERT TEPKİ

Diyanet İşleri Başkanı’na da sert tepki gösteren Seymen, “Halkı bölen, kin ve nefret saçan bu kişi senin memurun, bu gibilerden Müslümana imam olmaz. Camileri ne hale getirdiniz?” ifadelerini kullandı.

İşte Seymen’in o açıklaması:

BUGÜN İSTANBUL'da...Kartal Yalı Mahallesi,Mareşal Fevzi Çakmak Camiinde, İmamet makamını işgal eden meczup, açıktan açığa @BY için oy isteyip, Millet İttifakına ve adayına “namaz kılmayan, şehitlerle dalga geçen, din iman bilmeyen, kuran okumayan vb.” şeklinde iftira attı.

Şahsen arkasında kılınacak namazın namaz olmayacağına inandığımdan camiden çıktım. Ben çıkarken cemaatten bir grup daha camiden ayrılıyordu. İçeride de tartışma büyüyordu. Allah ıslah etsin.

Ey Diyanet işleri başkanı, halkı bölen, kin ve nefret saçan bu kişi senin memurun, bu gibilerden Müslümana imam olmaz. 

Camileri ne hale getirdiniz? Gereğini yapmaz isen vebali de günahı da boynuna.Allah şu mübarek #cuma gününde müslümanların mescitlerde toplanmasını, helalleşmesini, bayram yapmalarını, namazı birlikte kılmalarını farz kılmış.

@diyanetbasin duyurun bunu başkanınıza; hangi yüzle helallik alacak?



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