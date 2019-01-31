Seçim kurulunda hukuksuzluk skandalı: Çoğunluğun oyu kabul edilmedi

Son yerel seçimlerde CHP’nin açık ara kazandığı Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde 118 seçmenin kaydı donduruldu. Bu işleme yapılan itirazın ardından ilçe seçim kurulu skandal bir karara imza attı.





CHP Hayrabolu İlçe Başkanlığı, 118 seçmenin kaydının dondurulmasının hukuksuz bir işlem olduğu gerekçesiyle itiraz etti. İtirazı değerlendiren Hayrabolu İlçe Seçim Kurulu’nda seçim kurulu başkanı ve iki memur üye “itirazın reddedilmesi”ne yönelik oy kullanırken geri kalan dört üye ise “itirazın kabul edilmesi”ni istedi.





Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, 3’e karşı 4 oyla itirazın kabul edilmesi gerekirken seçim kurulu başkanı 3 oyu yeterli bularak itirazı reddetti. İlçe seçim kurulundaki hukuksuz karara karşı Tekirdağ İl Seçim Kurulu’na yapılan başvurudan da olumsuz yanıt alındı.





YSK’DEN DÖNDÜ





CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi Hadimi Yakupoğlu, skandal kararı YSK gündemine taşıdı. CHP adına itiraz eden Yakupoğlu, kararda çoğunluk oyunun aranması gerektiğini ve çoğunluğun da itirazın kabulüne yönelik oy kullandığını ifade etti. Önceki gün gece yarısına kadar süren tartışmaların ardından itiraz YSK tarafından kabul edildi ve il ile ilçe seçim kurulunun aldığı kararlar iptal edildi. İtiraz şansı bulunmayan bu kararın ardından Hayrabolu’daki 118 seçmenin oy kullanmasının önünde bir engel kalmadı.