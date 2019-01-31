Eğitimci Ahmet ve Ragibe Öner çiftine ‘dönüşümlü tutsaklık’ hukuku

Samsun’da altı ay önce verilen hükümle tahliye olan, KHK ile görevinden ihraç edilen biyoloji öğretmeni Ahmet Öner (31), eşi ilahiyatçı Ragibe Öner’in (29) tahliyesinden bir gün gün sonra yeniden gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 24 ocak 2019 tarihinde gözaltına alınan ve dört gün sorgulanan Öner için gözaltı süresi tekrar uzatıldı.









Ahmet Öner daha önce 4 ay tutuklu, 6.3 ay hükümlü olarak kaldığı cezaevinden tahliye edilmişti. Eşi Ragibe Öner de 10 aylık tutukluluğunun ardından serbest kalmıştı.





3 yaşında bir çocukları olan Öner çiftinin yaşadığı hukuksuzluğu dile getiren HDP Kocaeli Milletvekili ve insan hakları aktivisti Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Anne cezaevindeyken KHK’lı işsiz baba tek başına 3 yaşındaki bebeği büyütürken kazada annesini, abisini ve yengesini kaybetmiş. Anne cezaevinden çıktığında çocuk baba psikolojisi bitik, baba tekrar tutuklandı. Samsun adliyesi yeni dramlar oluşturma!” paylaşımı yaptı.



