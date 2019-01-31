Samanyolu Haber /Gündem / Eğitimci Ahmet ve Ragibe Öner çiftine ‘dönüşümlü tutsaklık’ hukuku /31 Ocak 2019 09:18

Eğitimci Ahmet ve Ragibe Öner çiftine ‘dönüşümlü tutsaklık’ hukuku

KHK ile görevinden ihraç edilen ve cezaevinden tahliye edilen biyoloji öğretmeni Ahmet Öner, eşi Ragibe Öner'in tahliyesinden bir gün gün sonra yeniden gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Samsun’da altı ay önce verilen hükümle tahliye olan, KHK ile görevinden ihraç edilen biyoloji öğretmeni Ahmet Öner (31), eşi ilahiyatçı Ragibe Öner’in (29) tahliyesinden bir gün gün sonra yeniden gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 24 ocak 2019 tarihinde gözaltına alınan ve dört gün sorgulanan Öner için gözaltı süresi tekrar uzatıldı.


 
Ahmet Öner daha önce 4 ay tutuklu, 6.3 ay hükümlü olarak kaldığı cezaevinden tahliye edilmişti. Eşi Ragibe Öner de 10 aylık tutukluluğunun ardından serbest kalmıştı.

3 yaşında bir çocukları olan Öner çiftinin yaşadığı hukuksuzluğu dile getiren HDP Kocaeli Milletvekili ve insan hakları aktivisti Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Anne cezaevindeyken KHK’lı işsiz baba tek başına 3 yaşındaki bebeği büyütürken kazada annesini, abisini ve yengesini kaybetmiş. Anne cezaevinden çıktığında çocuk baba psikolojisi bitik, baba tekrar tutuklandı. Samsun adliyesi yeni dramlar oluşturma!” paylaşımı yaptı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eğitimci Ahmet ve Ragibe Öner çiftine ‘dönüşümlü... Sonraki Haber >>

Uçakların rüzgar ile imtihanı

Uçakların rüzgar ile imtihanı

Bisikletçi ceylana çarptı

Bisikletçi ceylana çarptı

Tevbe her şeyin başlangıcı

Tevbe her şeyin başlangıcı

Yavaş: Geçen sefer sandığa sahip çıkmadık, bu kez öyle olmayacak

Yavaş: Geçen sefer sandığa sahip çıkmadık, bu kez öyle olmayacak

Özdil'in kitabı cam fanusta sergileniyor

Özdil'in kitabı cam fanusta sergileniyor

'Geçinebiliyor musunuz' sorusu sorulan kadın açtı ağzını yumdu gözünü

'Geçinebiliyor musunuz' sorusu sorulan kadın açtı ağzını yumdu gözünü

Milyonluk tablo herkesin gözü önünde çalındı

Milyonluk tablo herkesin gözü önünde çalındı

Yeni Bamteli yayınlandı....

Yeni Bamteli yayınlandı....

Rus savaş uçağının düşme anı kamerada

Rus savaş uçağının düşme anı kamerada

Raylara bırakılan aracı hurdaya çevirdi

Raylara bırakılan aracı hurdaya çevirdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:45:00