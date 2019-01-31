Almanya eski terör hücresi üyesi zanlısını Türkiye’ye gönderecek

Almanya’da 2010 yılında "İslamî Cihad Birliği adlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla aldığı hapis cezasını tamamlayan Sauerland Grubu olarak bilinen terör hücresi üyesi Adem Yılmaz'ınsınır dışı edilerek, doğduğu ülke olan Türkiye'ye gönderilmesi isteniyor.





Fransız Haber Ajansı’nın (AFP) konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Frankfurt Sulh Mahkemesi sözcüsü, mahkemenin Salı günü Türk vatandaşı olan Yılmaz’ın sınır dışı edileceklerin tutulduğu merkeze gönderilmesine yönelik karar verdiğini teyit etti. Sözcü, Çarşamba günü yaptığı açıklama ile daha önce haber portalı Focus Online ve Kölner Stadt-Anzeiger gazetesinde çıkan haberleri doğrulamış oldu.





Frankfurt Sulh Mahkemesi, Yılmaz’ın sınır dışı edileceklerin gözaltında tutulduğu merkeze gönderilmesi kararı ile Hessen eyaletine bağlı Darmstadt yerel yönetiminin talebini kabul etti.





Hessen İçişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından Salı günü yapılan açıklamada da, Yılmaz’ın sınır dışı edilebilmesi için Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğu tarafından verilmesi gereken ve pasaport yerine geçecek belgelerin eksik olduğu belirtilmişti.





Medyada yer alan haberlerde, 11 yıl hapis cezasının ardından Adem Yılmaz’ın Alman kurumları tarafından hâlâ iç güvenlik açısından bir tehlike olarak görüldüğü ifade edilmişti. Haberlerde, Yılmaz’ın cihatçı ideolojiden hâlâ vazgeçmediği ve inancını "eyleme dönüştürebileceği" dile getirilmişti.





Adem Yılmaz 11 yıl ceza almıştı





Adem Yılmaz, terör hücresinin diğer üyeleri ile birlikte, 2007 yılında Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Sauerland bölgesindeki bir evde yaklaşık 400 kilogramlık patlayıcı üretmeye yetecek kimyasal madde ile yakalanmıştı. Sauerland Grubu, Almanya’daki Amerikan üslerindeki süpermarketler, Amerikalıların gittikleri gece klüpleri ve havalimanlarına saldırı düzenlemeyi planlıyordu.





Adem Yılmaz, yargılandığı Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi tarafından "İslamî Cihad Birliği adlı terör örgütüne üye olmak", "bombalı saldırı planlamak" ve "insanların ölümünü göze alan saldırılar planlamaktan" suçlu bulmuştu. Yılmaz, 2010 yılında 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Grubun diğer üç üyesi ise beş ile 12 yıl arasında değişen hapis cezaları almıştı.