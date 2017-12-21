Meral Akşener, Politico listesinde

28 farklı ülkeden 18 erkek ve 10 kadının yer aldığı listedeki kişilerin 2018 yılı boyunca yakından izlenmesi gerektiği, bu kişilerin dünyayı şekillendirecek isimler olduğu belirtiliyor.
Meral Akşener’i 'Kurnaz Ulusalcı' alt başlığıyla tasvir eden Politico, eski MHP'li vekilin neden dünya siyaseti için bu kadar önem arz ettiğini ise şu ifadelerle açıklıyor:
“Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her zamankinden daha otoriter ve ülkenin muhalefet liderleri Erdoğan’ın karşısında yetersiz. Laikler Erdoğan’ın seçmenlerini yenemiyor. Halkların Demokratik Partisi eş başkanları hapiste. Ve aşırı sağ parti de Erdoğan’ın tarafını tutuyor. Eski politikacı Meral Akşener’in yeni kurduğu İYİ Parti ise Türkiye’nin muhalefetini yeniden canlandıracak ve cumhurbaşkanının siyasi nüfuzuna büyük bir tehdit oluşturacak.”
Listede bulunan 28 isim ise sırasıyla şöyle:
Christian Lindner: Almanya’da Merkel ile koalisyona hayır diyen Özgür Demokrat Parti’nin (FDP) lideri
Michael Gove: Brexit yanlısı Birleşik Krallık Parlamento Üyesi
Muriel Pénicaud: Fransa Çalışma Bakanı
Mark Rutte: Hollanda Başbakanı
Laura Boldrini: İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı
Anuška Delic: Slovenyalı araştırmacı gazeteci
Jyrki Katainen: Finlandiyalı politikacı
Galina Timchenko: Rusya haber sitesi Meduza’nın kurucusu
António Costa: Portekiz Başbakanı
Guy Verhofstadt: AB Brexit Baş Temsilcisi ve Belçika eski Başbakanı
Armin Wolf: Avusturyalı gazeteci
Etienne Schneider: Uzaydaki madencilik haklarının peşine düşen Lüksemburg Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı
Meral Akşener: Türk siyasetçi, İYİ Parti Başkanı
Zbigniew Ziobro: Polonya Adalet Bakanı
Simon Harris: İrlanda Sağlık Bakanı
Ana Botín: Santander Yönetim Kurulu Başkanı
Flavia Kleiner: İsviçre’deki Operation Libero hareketinin lideri
Olga Sehnalová: Avrupa Parlamentosu Çek Cumhuriyeti Temsilcisi
Lajos Simicska: Macar oligark ve Başbakan Victor Orban’ın gençlik arkadaşı
Euclid Tsakalotos: Yunanistan Maliye Bakanı
Evgeny Morozov: Belarus doğumlu Barselona’da yaşayan teknoloji yazarı
Khalifa Haftar: Libya Ordusu Başkomutanı
Eerik-Niiles Kross: Estonya Parlamento Üyesi
Mina Andreeva: Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in basın sözcüsü
Tino Sanandaji: İsveçli yazar
René Redzepi: Norveçli Michellin yıldızlı aşçı
Mirga Grazinyte-Tyla: Litvanyalı Orkestra Şefi
Klitos Papastylianou: Güney Kıbrıslı çevre aktivisti