Meral Akşener, Politico listesinde

28 farklı ülkeden 18 erkek ve 10 kadının yer aldığı listedeki kişilerin 2018 yılı boyunca yakından izlenmesi gerektiği, bu kişilerin dünyayı şekillendirecek isimler olduğu belirtiliyor.







Meral Akşener’i 'Kurnaz Ulusalcı' alt başlığıyla tasvir eden Politico, eski MHP'li vekilin neden dünya siyaseti için bu kadar önem arz ettiğini ise şu ifadelerle açıklıyor:





“Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her zamankinden daha otoriter ve ülkenin muhalefet liderleri Erdoğan’ın karşısında yetersiz. Laikler Erdoğan’ın seçmenlerini yenemiyor. Halkların Demokratik Partisi eş başkanları hapiste. Ve aşırı sağ parti de Erdoğan’ın tarafını tutuyor. Eski politikacı Meral Akşener’in yeni kurduğu İYİ Parti ise Türkiye’nin muhalefetini yeniden canlandıracak ve cumhurbaşkanının siyasi nüfuzuna büyük bir tehdit oluşturacak.”





Listede bulunan 28 isim ise sırasıyla şöyle:





Christian Lindner: Almanya’da Merkel ile koalisyona hayır diyen Özgür Demokrat Parti’nin (FDP) lideri

Michael Gove: Brexit yanlısı Birleşik Krallık Parlamento Üyesi

Muriel Pénicaud: Fransa Çalışma Bakanı

Mark Rutte: Hollanda Başbakanı

Laura Boldrini: İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı

Anuška Delic: Slovenyalı araştırmacı gazeteci

Jyrki Katainen: Finlandiyalı politikacı

Galina Timchenko: Rusya haber sitesi Meduza’nın kurucusu

António Costa: Portekiz Başbakanı

Guy Verhofstadt: AB Brexit Baş Temsilcisi ve Belçika eski Başbakanı

Armin Wolf: Avusturyalı gazeteci

Etienne Schneider: Uzaydaki madencilik haklarının peşine düşen Lüksemburg Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı

Meral Akşener: Türk siyasetçi, İYİ Parti Başkanı

Zbigniew Ziobro: Polonya Adalet Bakanı

Simon Harris: İrlanda Sağlık Bakanı

Ana Botín: Santander Yönetim Kurulu Başkanı

Flavia Kleiner: İsviçre’deki Operation Libero hareketinin lideri

Olga Sehnalová: Avrupa Parlamentosu Çek Cumhuriyeti Temsilcisi

Lajos Simicska: Macar oligark ve Başbakan Victor Orban’ın gençlik arkadaşı

Euclid Tsakalotos: Yunanistan Maliye Bakanı

Evgeny Morozov: Belarus doğumlu Barselona’da yaşayan teknoloji yazarı

Khalifa Haftar: Libya Ordusu Başkomutanı

Eerik-Niiles Kross: Estonya Parlamento Üyesi

Mina Andreeva: Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in basın sözcüsü

Tino Sanandaji: İsveçli yazar

René Redzepi: Norveçli Michellin yıldızlı aşçı

Mirga Grazinyte-Tyla: Litvanyalı Orkestra Şefi

Klitos Papastylianou: Güney Kıbrıslı çevre aktivisti