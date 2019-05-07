TÜKETİCİLER AÇLIĞA SÜRÜKLENİYOR







Sebze ve diğer gıda fiyatlarındaki artış ve düşük gelir sebebiyle tüketicilerin çoğunluğunun yeterli beslenemediğini vurgulayan Çakar, “Bugün uygulanmakta olan tarım ve gıda politikaları tüketicileri açlığa sürüklüyor” dedi.





Sebze enflasyonu maaş artışını 5’e katladı







Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, 16 sebze çeşidinde enflasyonun 103,53’ü bulduğuna dikkat çekti.

Sebzede yıllık enflasyon yüzde 103,53’ü bulduğunu bu artışın maaş artışlarının 5 katı olduğunu belirten Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, yanlış tarım ve gıda politikalarının terk edilmesini istedi. Tüketicilerin, beslenmelerinde tek seçenekleri olan sebzeye de erişemez olduğuna dikkat çeken Çakar; “TÜİK istatistiklerine göre, Nisan 2019’da Nisan 2018’e göre, 16 kalemden oluşan sebzenin yıllık enflasyonu aşağıdaki tablodan da görüleceği gibi, yüzde 103,53 oldu. Sebze enflasyonu çalışanların ve emeklilerin maaş artışlarını 5’e katladı. Sebze enflasyonu yıllık normal enflasyonun ise 5,3 katı oldu. Sebze fiyatlarındaki artış başta olmak üzere, diğer gıda fiyatlarındaki artış ve düşük gelir nedeniyle tüketicilerin ezici çoğunluğu yeterli ve dengeli beslenemiyor” dedi.







‘Tüketiciler açlığa sürükleniyor’





Bugün uygulanmakta olan tarım ve gıda politikalarının tüketicileri açlığa sürüklediğini belirten Çakar,“Türkiye’de, nüfusun yüzde 20 dolayındaki kesimi yani, 16 milyon dolayında kişi açlık sınırının altında yaşıyor. Nüfusun yüzde 60’dan fazla kesimi, yani, 48 milyondan fazla kişi ise yoksulluk sınırının altında yaşıyor.” dedi. Çakar tüketicilerin ülke yönetiminden beklediği acil çözümler beklediğini belirterek, ‘’Tarımsal ürünlerde ve gıda maddelerinde pahalılığa, yüksek enflasyona neden olan yanlış tarım ve gıda politikaları ivedilikle terk edilip, Halkın-tüketicilerin yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenebileceği şekilde, tüketici haklarına ve halkın yararına olacak şekilde doğru tarım ve gıda politikaları ivedilikle uygulamaya konulmalı. Gıdada KDV kaldırılıp, İvedilikle, tarımsal ve gıda üretim, araştırma, dağıtım ve perakendeciliği konusunda Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) kurulmalı. Toprağın, suyun, biyoçeşitliliğin, havanın kirlenmemesi ve küresel iklim değişikliğine neden olunmaması için ekolojik tarıma gerekli tüm destekler verilsin.’’ dedi.





Merkez Bankası da gıda fiyatlarından şikayetçi







Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Nisan Ayı Fiyat Gelişmeleri raporunu yayımladı. Kurum raporunda işlenmiş gıda fiyatlarının yüksekliğine vurgu yaptı. Merkez raporunda kira grubunda aylık artışların düşük seyrini koruduğunu ifade etti. Merkez Bankası raporunun özet bölümünde, ‘’Nisan ayında tüketici fiyatları yüzde 1,69 oranında artmış ve yıllık enflasyon 0,21 puan azalarak yüzde 19,50 olmuştur. Çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki yavaşlama temel mal grubu kaynaklı olarak devam etmiş, hizmet enflasyonu görece yatay seyrini sürdürmüştür. Çekirdek göstergelerin ana eğilimi ise düşük seviyelerini korumuştur. Bu dönemde, enerji grubunda fiyatlar aylık bazda artsa da yıllık enflasyon baz etkileriyle gerilemiştir. Gıda yıllık enflasyonu işlenmemiş gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürmüştür.Ulaştırma hizmetleri fiyatlarındaki yükselişte şehirlerarası karayolu yolcu taşıma hizmetleri belirleyici olmuştur. Diğer hizmetler grubunda, emek yoğun kalemlerde (bakım onarım, ev içi hizmetler, berber-kuaför vb.) fiyat artışlarının yüksek seyrettiği gözlenmiştir. Bunun yanında, geçmiş enflasyona endeksleme davranışına da bağlı olarak eğitim hizmetlerindeki yüksek fiyat artışları devam etmiştir. Kira grubunda ise aylık artışlar düşük seyrini korumuştur.’’ denildi.