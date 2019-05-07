TSK'dan 100 asker niçin Rusya'ya gidecek?

Rusya’dan satın alınan S-400 hava savunma sistemlerini kullanacak yaklaşık 100 Türk askerin eğitimi mayıs ayı sonunda Rusya’da başlayacak.





Rus haber ajansı TASS’da yer alan habere göre, diplomatik bir kaynak Türkiye'den yaklaşık 100 askerin S-400 hava savunma sistemlerini kullanmak üzere Rus askeri üssünde eğitime başlayacağını kaydetti.





Aynı kaynak eğitimin yaklaşık 5 ay süreceğini belirtti.





TSK MENSUPLARI ÇİNLİ ASKERLERLE AYNI MERKEZDE





Haberde ilginç bir bilgi dikkati çekti. Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin Rus üssünde eğitime başlayan Çinli askerlerle birlikte eğitileceği bilgisine yer verildi.





Haberde Rusya’nın askeri teçhizat ihracatçısı olan Rosoboronexport’un konuya dair bir açıklamada bulunmadığının altı çizildi.





Türk Silahlı Kuvvetleri şu ana kadar iddialara dair herhangi bir beyanda bulunmadı.



