Schulz, 2025'te 'Avrupa Birleşik Devletleri'ni kurmak istiyor

Schulz, dün gerçekleşen SPD kongresinde birbiriyle daha fazla iç içe geçmiş bir Avrupa çağrısına bulundu. Kongrede "Federal Avrupa'yı yaratacak anayasal bir uzlaşı istiyorum" ifadesini kullanan Schulz, uzlaşının Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin onayına sunulmasını önerirken, uzlaşıya onay vermeyen ülkelerin ise otomatik olarak bloğun dışına kalacağını söyledi.

Schulz, uzlaşının 2025 yılında 'Avrupa Birleşik Devletleri' ile sonuçlanmasın istediğini belirtti.





Sağcı milliyetçiliğin Almanya, Danimarka, Hollanda, Avusturya, Fransa ve Finlandiya'da kazanım elde ettiğini belirten Schulz, AB'yi bu dalga karşısında güçlendirecek tek seçeneğin birleşik bir Avrupa olduğunu belirtti.





'ORTAK FİNANS BAKANI, ORTAK FİNANSAL BÜTÇE'





SPD'nin, mevcut Almanya Başbakanı Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile koalisyona gitmesi halinde, Almanya'nın Avrupa politikasının tasarrufa daha az odaklanacağını belirten Schulz, Avrupa bölgesinin daha çok yatırımın yanı sıra ortak bir finans bakanı ve finansal bütçeye ihtiyacı olduğunu belirtti.





Yaklaşık 600 delegenin katılımıyla gerçekleşen kongre sonucunda, Schulz tekrar SPD'nin lideri olarak seçildi. Bununla birlikte, SPD'nin CDU ile koalisyon görüşmelerine katılmasına karar verildi.