Samanyolu Haber /Dünya / Saakaşvili: Kiev'de ikinci kez gözaltına alındım /09 Aralık 2017 01:20

Saakaşvili: Kiev'de ikinci kez gözaltına alındım

Eski Gürcistan Devlet Başkanı ve Odessa Valisi Mihail Saakaşvili'nin, geçen Salı günü polis aracından kaçırılmasının ardından ikinci kez gözaltına alındığı duyuruldu

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Saakaşvili'nin resmi Facebook hesabından yapılan açıklamada, "Acil. Mihail Saakaşvili'yi gözaltına aldılar" denildi. 
Açıklamada ayrıca, destekçilerine Saakaşvili'nin gözaltında tutulduğu polis merkezi önünde protesto yapmaları çağrısında bulunuldu.

POLİS ARACINDAN TARAFTARLARINCA KAÇIRILMIŞTI

Kiev’deki evindeyken geçen Salı günü Ukrayna güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan Saakaşvili, binanın önündeki polis aracına bindirilmişti. Ancak evin yakınlarındaki yolları kapatıp güvenlik güçleri ile çatışan 200’ü aşkın destekçisi, aracın bölgeden uzaklaşmasına engel olmuştu. Protestocular, Saakaşvili’yi gözaltına alındığı araçtan çıkarıp, yakınlardaki bir kiliseye götürerek kendisini gözaltından kurtarmıştı. Ukrayna Başsavcılığı bunun üzerine Saakaşvili hakkında yakalama kararı çıkartmıştı.

VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILDI

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Odessa Valiliğine atanan Saakaşvili, 2016'da bu görevden istifa etmiş, Yeni Güçler Hareketi Partisini kurarak muhalefete geçmişti. Saakaşvili, Temmuz 2017'de ABD'de bulunduğu esnada Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun imzaladığı kararname ile vatandaşlıktan çıkarılmıştı.

Muhalefetin de desteğiyle Polonya üzerinden Ukrayna'ya pasaport kontrolü olmadan giren Saakaşvili, taraftarları ile Ukrayna Parlamentosu önünde 17 Ekim'den bu yana devam eden protesto eylemleri başlatmıştı. Gürcistan Başsavcılığı da hakkında tutuklama kararı bulunan Saakaşvili'nin Ukrayna'da gözaltına alınmasını ve iade edilmesini istemişti. Gürcistan vatandaşlığından 4 Aralık 2015'te çıkarılan Saakaşvili, 2013'ten bu yana ülkesine dönemiyor.
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