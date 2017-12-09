Samanyolu Haber /Gündem / Zaman Gazetesi davasında 3 tahliye Yazarların tutukluluk haline devam /09 Aralık 2017 01:14

Zaman Gazetesi davasında 3 tahliye Yazarların tutukluluk haline devam

Kapatılan Zaman gazetesinin yaklaşık 17 aydır tutuklu eski yönetici, yazar ve çalışanları, bugün tekrar hakim karşısına çıktı.

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Duruşma İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi yerleşkesinde bulunan salonda başladı. Gün içindeki duruşmadan sonra Savcı tüm tutuklulukların devamını istedi. Mahkeme ise eski Zaman Gazetesi reklam servisi çalışanları Hüseyin Belli, Onur Kutlu ve İsmail Küçük’ün tahliyesine karar verdi. Diğer tüm tutukluların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Mahkeme ayrıcı tutuksuz sanıklara uygulanan yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına yönelik talepleri de reddetti. Bir sonraki duruşma 5 Nisan 2018’de yapılacak. Mahkeme tutukluluk hallerini o zamana dek dört kez dosya üzerinden inceleme kararı da aldı.

Davada Şahin Alpay, Ali Bulaç, Ahmet Turan Alkan, Mümtaz’er Türköne, Zaman Gazetesi’nin eski Ankara Temsilcisi Mustafa Ünal, İbrahim Karayeğen, Orhan Kemal Cengiz, eski öğretim görevlisi ve köşe yazarı İhsan Dağı’nın da aralarında bulunduğu çoğu gazeteci 30 kişi yazdıkları yazılardan dolayı müebbet hapis cezası ile yargılanıyor. Gazeteciler iddianamenin hazırlanması için 300 gün, hâkim karşısına çıkabilmek içinse tam 419 gün beklemişti. İlk kez 19 Eylül’de hakim karşısına çıkmıştı. Davada Nuriye Akman, Lale Kemal tutuksuz yargılanıyor.

Davanın ikinci oturumunda davanın tutuksuz sanıklar İhsan Duran Dağı, Ahmet İrem, Ali Hüseyinçelebi, Osman Nuri Arslan, Osman Nuri Öztürk, Lale Sarıibrahimoğlu, Nuriye Akman ve Orhan Kemal Cengiz’in sorguları yapılacak.

Gün içindeki savunmalardan Savcı mütalaasında, tüm tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamını istedi. Savcı esas hakkında mütalaanın hazırlanabilmesi için dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesini de istedi.

Duruşmaya ara karar için 21:30’a kadar ara verildi.
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