Samanyolu Haber /Gündem / Sayıştay şaşırdı /19 Haziran 2019 19:36

Sayıştay şaşırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yandaş kurumlara aktardığı paraların gündeme gelmesinin ardından Sayıştay'dan açıklama geldi. AKP'yi korumaya çalışan ve acele şekilde açıklama yapan Sayıştay, İBB'nin iktidara yakın kurumlara yaptığı ödemenin kendi raporunda değil, belediye raporunda yer aldığını unuttu.

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Sayıştay, yandaş kurumlara aktarılan paralara ilişkin ilginç bir açıklamada bulundu.

"İddia edildiği gibi denetim raporlarında, İBB tarafından sivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığına ilişkin değerlendirme yoktur" denilen açıklamada, "İBB ve iştiraklerine ilişkin iddialar, kamu zararı veya usulsüzlük unsurları taşımadığı için yargılamaya esas ayrı rapor düzenlenmemiştir" ifadesi kullanıldı.

AKP'yi korumak adına böyle bir açıklama yapan Sayıştay, söz konusu iddianın kendisine değil, belediyenin raporuna dayandığını atladı...

KAYNAK BELEDİYE, SAYIŞTAY DEĞİL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 ve daha öncesinde iktidara yakın kurumlara 847 milyon liradan fazla olduğu yönündeki haberlerin büyük ses getirmesi sonrası ilgili haberlere erişim mahkeme kararıyla engellenmişti.

Söz konusu haberlerde, İBB'den yardım alan kuruluşların önemli bir bölümününün Erdoğan'a yakın kurumlardan oluştuğu, 2018 yılı ve öncesinde harcanan miktarın 847 milyon 592 bin 858 lira olduğu belirtiliyordu. 

Belediye içerisindeki bir kaynak tarafından sızdırılan İBB’ye ait, "STK-Okul-Yurt 2018" adlı faaliyet raporuna dayanan haberler, hangi kurumlara ne kadar para aktarıldığını gözler önüne seriyordu.

RAPORDA NELER VARDI?

Rapora göre İBB’den en fazla yardım alan kurum, mütevelli heyetinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da yer aldığı Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA). 2018 ve öncesini kapsayan raporda TÜGVA’nın 74.3 milyon liralık yardım aldığı görülüyor.

TÜGVA’yı 51 milyon 593 bin 44 lira ile Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) izliyor. 1996 yılında İSEGEV adıyla kurulan , 2011 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla vergi muafiyeti aldı ve vakfın kurucuları arasında yine Bilal Erdoğan yer alıyor. Kurum, vergi muafiyetinin ardından 2012’de adını TÜRGEV olarak değiştirdi. TÜRGEV’in bugünkü yönetim kurulundaysa aynı zamanda Erdoğan’ın kızı olan Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın eşi Esra Albayrak da yer alıyor. TÜRGEV’e dair en ilginç detaysa, İBB eski başkanı Mevlüt Uysal’ın da yönetim kurulunda bulunuyor olması.

41.1 milyon lira destekle listenin üçüncü sırasındaysa Türkiye Teknoloji Takımı (T3) bulunuyor. Vakfın mütevelli heyeti başkanı, Baykar Makina’nın teknik müdürü Selçuk Bayraktar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı olan Bayraktar, Türk Silahlı Kuvvetleri için insansız hava aracı da üretiyor.
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