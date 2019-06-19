[FLAŞ] İstanbul Valiliği’nden Akşener’e yasak!

İstanbul Valiliği, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 23 Haziran seçimleri kapsamında İstanbul içinde gerçekleştirdiği ziyaretlerden biri olan Beyoğlu Kızılay çadırı ziyaretini sakıncalı buldu.







Ziyaretin aynı gün AKP’nin de Beyoğlu’nda gerçekleştireceği halka açık toplantı nedeniyle yasaklandığı öne sürüldü.





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bakırköy’de yaptığı konuşmada konu ile ilgili şunları söyledi:





"Bakın bugün gelirken yaşadığımız bir hadiseyi anlatıyorum size. Haber geldi ki; biz o ilçede çadırımızı ziyaret edemezmişiz. Olsun olsun ben de esnaf gezerim. Şart değil. Rahatsızlık veriyorsak biz de esnafımızla hemhal oluruz. Onu da mı yasakladılar?"