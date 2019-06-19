Fatih Portakal: AKP hesapsız kitapsız adım atmaz

Fatih Portakal sosyal medyadan yaptığı paylaşımda AKP’nin İmamoğlu-Yıldırım ortak yayınında önce, Yıldırım’ın maderatör İsmail Küçükkaya ile ilgili ithamlarda bulunacağına gönderme yaparak, “Birkaç bildik isim aradı İmamoğlu&Yıldırım canlısını “sen mi yöneteceksin, ismin konusuluyor” dedi. “Hayır” dedim. Çünkü; 1- Yönetmek değil, kafamdaki soruyu sormak isterim 2- İktidar tarafı neden muhalif bir isim ister anlamış değilim. Var bunda bir durum…” ifadesini kullanmıştı.







Portakal, İmamoğlu ve Küçükkaya arasındaki kısa görüşmeyi polemik haline getiren Yıldırım ve AKP’liler için yeni bir paylaşımda bulundu.





Portakal, “AKP hesapsız kitapsız adım atmaz. Tecrübem bunu öğretti. İkilinin yayınından 6 gün önce tarihe bu notu düşmüştüm” dedi.



