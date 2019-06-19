Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Portakal: AKP hesapsız kitapsız adım atmaz /19 Haziran 2019 19:26

Fatih Portakal: AKP hesapsız kitapsız adım atmaz

Gazeteci Fatih Portakal, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki tarihi canlı yayın öncesi yaptığı açıklamaya vurgu yaparak "AKP hesapsız kitapsız adım atmaz" dedi.

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Fatih Portakal sosyal medyadan yaptığı paylaşımda AKP’nin İmamoğlu-Yıldırım ortak yayınında önce, Yıldırım’ın maderatör İsmail Küçükkaya ile ilgili ithamlarda bulunacağına gönderme yaparak, “Birkaç bildik isim aradı İmamoğlu&Yıldırım canlısını “sen mi yöneteceksin, ismin konusuluyor” dedi. “Hayır” dedim. Çünkü; 1- Yönetmek değil, kafamdaki soruyu sormak isterim 2- İktidar tarafı neden muhalif bir isim ister anlamış değilim. Var bunda bir durum…” ifadesini kullanmıştı.

Portakal, İmamoğlu ve Küçükkaya arasındaki kısa görüşmeyi polemik haline getiren Yıldırım ve AKP’liler için yeni bir paylaşımda bulundu.

Portakal, “AKP hesapsız kitapsız adım atmaz. Tecrübem bunu öğretti. İkilinin yayınından 6 gün önce tarihe bu notu düşmüştüm” dedi.

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