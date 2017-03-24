Savunmaya kelepçe!

80 avukat hakkında hukuksuz gözaltı kararı!





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, savunma hakkını kısıtlama adına skandal bir operasyona imza attı.





Daha önce 91 avukat hakkında gözaltı kararı alınmış ve 25'i tutuklanmıştı.





Bu defa aralarında Zaman Gazetesi, Bank Asya, Akın İpek ve eski bazı emniyet müdürlerinin avukatlarının da bulunduğu 80 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.







Cadı avı kapsamında İstanbul, Antalya, Ankara, Çanakkale ve Edirne'de 77 adreste 35 ismi gözaltına aldı. 4 ismin daha önceki soruşturmalarda tutuklandığı ortaya çıktı.





Ayrıca 17/25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarının önemli isimlerinden Nazmi Ardıç ve Yakup Saygılı'nın avukatı K.B. de gözaltı listesinde.







