Samanyolu Haber /Gündem / Savunmaya kelepçe! /24 Mart 2017 20:46

Savunmaya kelepçe!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, hizmet hareketine kitlesel kırım kapsamında 80 avukat hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

SHABER3.COM

80 avukat hakkında hukuksuz gözaltı kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, savunma hakkını kısıtlama adına skandal bir operasyona imza attı.

Daha önce 91 avukat hakkında gözaltı kararı alınmış ve 25'i tutuklanmıştı.

Bu defa aralarında Zaman Gazetesi, Bank Asya, Akın İpek ve eski bazı emniyet müdürlerinin avukatlarının da bulunduğu 80 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Cadı avı kapsamında İstanbul, Antalya, Ankara, Çanakkale ve Edirne'de 77 adreste 35 ismi gözaltına aldı. 4 ismin daha önceki soruşturmalarda tutuklandığı ortaya çıktı. 

Ayrıca 17/25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarının önemli isimlerinden Nazmi Ardıç ve Yakup Saygılı'nın avukatı K.B. de gözaltı listesinde.


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