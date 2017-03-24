Samanyolu Haber /Gündem / Allah söyletiyor /24 Mart 2017 20:35

Allah söyletiyor

AKP’li İlçe Başkanı’nın Süleyman Soylu’yla ilgili sözleri bir anda sosyal medyada gündem oldu.

AKP'li başkandan Soylu'ya: Kaosun kargaşanın terörün mimarı

AKP ilçe başkanından büyük gaf

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun önceki gün Diyabarkır'da yaptığı konuşma öncesi skandal anlar yaşandı. Bakan Soylu'nun konuşması öncesi selamlama konuşması yapan AKP Silvan İlçe Başkanı Nimet Aksoy büyük bir gafa imza attı. Aksoy, "kargaşanın, kaosun, terörün mimarı Sayın Bakanımız Süleyman Soylu bey" dedi.

“ASKERLERİMİZ ASLANLAR GİBİ KAÇIYOR” DEMİŞTİ

Kendisi de benzer bir hataya düşen Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde “askerlerimiz aslanlar gibi kaçıyor” diyerek gündem olmuştu.
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