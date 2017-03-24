Allah söyletiyor

AKP ilçe başkanından büyük gaf





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun önceki gün Diyabarkır'da yaptığı konuşma öncesi skandal anlar yaşandı. Bakan Soylu'nun konuşması öncesi selamlama konuşması yapan AKP Silvan İlçe Başkanı Nimet Aksoy büyük bir gafa imza attı. Aksoy, "kargaşanın, kaosun, terörün mimarı Sayın Bakanımız Süleyman Soylu bey" dedi.





“ASKERLERİMİZ ASLANLAR GİBİ KAÇIYOR” DEMİŞTİ







Kendisi de benzer bir hataya düşen Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde “askerlerimiz aslanlar gibi kaçıyor” diyerek gündem olmuştu.