Samanyolu Haber /Gündem / Mehmet Şimşek'ten skandal OHAL açıklaması! /24 Mart 2017 21:09

Mehmet Şimşek'ten skandal OHAL açıklaması!

40'tan fazla şüpheli ölüm ve intihar, 150 bin ihraç, 45 bin tutuklu, tutuklu milletvekilleri ve belediye başkanları, binlerce el konan kurum, kapatılan yüzlerce medya organı ve ihraç edilen binlerce akademisyeni görmezden gelen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Türkiye'de Olağanüstü Hal'in olmadığını savundu.

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Başbakan Yardımcısı Şimşek: Sanki olağanüstü bir hâl varmış gibi bir algı oluşmuş durumda

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, katıldığı Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimşek'in açıklaması şöyle:

“Dışarıdan sanki olağanüstü bir hâl varmış, sanki Türkiye her gün çok ciddi sorunlar yaşıyormuş gibi bir algı oluşmuş durumda. Geldiklerinde hayatın normal aktığını, herkesin işinde gücünde olduğunu, OHAL’in sadece terör örgütleriyle mücadele için uygulandığını burada görüyorlar.”

Türkiye’nin gerçeğinin algısından daha iyi olduğunu söyleyen Şimşek, “16 Nisan’da güçlü bir “Evet” çıktıktan sonra Türkiye’nin öngörülebilirliği artacak” dedi.
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