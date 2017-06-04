800 radyo Yiğit Bulut’a emanet

RTÜK, Çamlıca vericilerinin işletme hakkını, Yiğit Bulut’un yöneticisi olduğu Varlık Fonu’nun elindeki PTT’nin yüzde 50 ortak olduğu şirkete bıraktı. Böylece Türkiye radyoculuğu PTT-EPT ortaklığı ile kurulan Kule Verici Tesisleri A.Ş’nin eline bırakılmış oldu.





Hükümet önce OHAL KHK’si ile özel televizyon ve radyo yayın kuruluşlarının tek bir anten üzerinden yayın yapmasının koşullarını değiştirdi. Daha önce bu amaçla kurulan Anten AŞ, tamamen işlevsiz hale getirildi. Tek bir antenden yayın yapma hakkı kamuya devredildi. KHK ile şirketin hisselerinin yarısının devlete, kalan yarısının da devletin belirlediği özel bir şirkete ait olmasının önü açıldı. Televizyon yayınları uydu üzerinden yapıldığı için karasal yayın ile ilgili bu düzenleme Türkiye genelindeki 800 radyonun yayın yaşamını etkiledi.





TÜM YETKİ 5 HAFTA ÖNCE KURULAN ŞİRKETE VERİLDİ





Cumhuriyet'in haberine göre, daha 5 hafta önce İstanbul’da kurulan Kule Verici Tesisleri İşletim ve Teknolojileri Anonim Şirketi, “medya hizmet sağlayıcılarının yayınlarının karasal verici istasyonlarından iletimini sağlamak amacıyla yayın iletim yetkisi” almak üzere RTÜK’e başvurdu. Önceki gün toplanan üst kurul, şirkete verici tesis ve işletmecisi yayın iletim yetkisini Kule AŞ’ye verdi.





Kule AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Bozgeyik, aynı zamanda PTT Genel Müdürü. Yönetim Kurulu Başkanvekili Ensar Kılıç ise Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda Haberleşme Genel Müdürü olarak görev yapıyor. RTÜK’ten edinilen bilgiye göre, yönetim kurulunun diğer 3 üyesi de bakanlıkta ve PTT’de üst düzey bürokrat konumunda. PTT hisselerinin tamamı 6 Şubat’ta, Bakanlar Kurulu kararı ile Erdoğan’ın başdanışmanı Yiğit Bulut’un yöneticisi olduğu Türkiye Varlık Fonu’na devredildi.





Kule AŞ’nin diğer ortağı EPT’nin 2011’de kuruldu. Kurucuları arasında yer alan Hakan Çevikoğlu, Temmuz 2015’te şirketin tek pay sahibi oldu. Çevikoğlu ailesinin en büyük şirketi ise Ülkem AŞ. Hakan Çevikoğlu, Ülkem AŞ’nin yöneticileri arasında da yer aldı.