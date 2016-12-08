Samanyolu Haber /Gündem / Savcıya silahlı saldırı /08 Aralık 2016 01:08

Savcıya silahlı saldırı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar soruşturma bürosunda görevli bir savcı akşam saatlerinde makam otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğradı. Sultangazi'de yol kenarında pusu kuran kişi veya kişilerce açılan ateşte büyük bir şans eseri savcı ve koruma polisleri yara almadan kurtuldu.

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Savcıya silahlı saldırı

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda görevli savcı Evliya Çalışkan akşam saatlerinde makam otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğradı. Sultangazi’de yol kenarında pusu kuran kişi veya kişilerce açılan ateşte şans eseri savcı Çalışkan ve koruma polisleri yara almadı. 

DHKP-C’lileri sorguladı

Silahlı saldırı saat 21.15 sıralarında TEM Otoyolu Sultangazi mevkisinde meydana geldi. Çağlayan Adliyesi’nde Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda görevli savcı Evliya Çalışkan dün DHKP-C örgütü üyesi olduğu iddiası ile yakalananları tutuklama talebi ile mahkemeye sevk etti. Savcı Çalışkan, saat 20.30 sıralarında makam aracı ile adliyeden ayrıldı. TEM Otoyolu Sultangazi sapağında savcı Evliya Çalışkan’ın bulunduğu makam aracına ateş açıldı. Yol kenarından  açıldığı belirtilen ateş sonucu koruma polislerinin de içinde bulunduğu otomobile 4 mermi isabet etti. Lastiği patlayan otomobilde bulunan savcı Evliya Çalışkan ve koruma polisleri yara almadan kurtuldu. 

Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalarında da görev alan savcı Evliya Çalışkan, gazeteci Can Dündar ve Erdem Gül’ün de yargılandığı MİT TIR’larının durdurulması davasının da duruşma savcısı olarak görev yapıyor. İstanbul Terör ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri saldırganları yakalamak operasyon başlatırken, saldırının DHKP-C terör örgütü tarafından yapılmış olması ihtimali üzerinde duruluyor.   
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