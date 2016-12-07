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İtalya Başbakanı Matteo Renzi istifa etti
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İtalya Başbakanı Matteo Renzi istifa etti
/
07 Aralık 2016 22:27
İtalya Başbakanı Matteo Renzi istifa etti
İtalya Başbakanı Matteo Renzi istifa etti.
SHABER3.COM
Renzi istifa mektubunu Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’ya sundu.
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