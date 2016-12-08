



15 Temmuz sonrası görevden almaların yarattığı sonuçlar üzerine Konfederasyon Ar-Ge Merkezi'nin 7 bin 254 kamu görevlisi ile gerçekleştirdiği ankette çarpıcı sonuçlara ulaşıldı.





Anket sonuçlarını Yavuz Oğhan'ın 'Bidebunudinle' programına değerlendiren Türk Büro-Sen Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Yokuş, anayasal ve yasal olmayan bir şekilde görevden alınmaların yaşandığına işaret etti.





Yokuş, "Birçok kamu görevlisinin FETÖ ile hiçbir bağı olmadığı halde asılsız ihbarlar yoluyla açığa alındığı ya da ihraç edildiği yönünde şikâyetler var. Diğer taraftan kamu kurum ve kuruluşlarında büyük bir huzursuzluk yaşanıyor, kamu görevlileri yaşanan belirsizlik nedeniyle büyük bir panik içinde ve birçoğu emekli olmaya hazırlanıyor" dedi. Ankete göre kamu görevlilerinin yüzde 89,9'unun bu süreçte en az bir mesai arkadaşının açığa alınması ya da ihraç işlemi ile karşı karşıya kaldığını belirten Yokuş, "Bu durumun yarattığı genel bir belirsizlik ve korku hali mevcut. Türkiye bir korku cumhuriyetine çevrildi" dedi. Yokuş, ankette ortaya çıkan en dikkat çekici sonuçlardan bir tanesinin, kamu görevlilerinin mesai arkadaşlarının gerçekten terör örgütü üyesi olduğuna inanmamaları olduğunu belirtti. 'Açığa alınan veya ihraç edilen mesai arkadaşınızın gerçekten örgüt üyesi olduğunu düşünüyor musunuz?' sorusuna 'Evet' diyenlerin oranı yalnızca yüzde 7,1 olurken, arkadaşlarının gerçekten örgüt üyesi olduğunu düşünmeyenlerin oranı yüzde 92,9 oldu.





‘TOPLUMSAL BİR TARVMA YAŞANIYOR'





Yokuş, yaşanan mağduriyetlerin toplumsal bir travma yarattığını söyleyerek "Kimi görevden alınan memurlar sabah evinden çıkıp akşam mesai bitiminde evine dönüyor. Görevden alındığını ailesiyle bile paylaşamıyor. Pek çok intihar vakası var. Bu toplumsal bir travmadır' dedi.







KAMU- SEN ANKETİNDEN ÇARPICI SONUÇLAR





1- Bu süreçte açığa alınan/ihraç edilen mesai arkadaşınız oldu mu?





Evet %89,9





Hayır %10,1





2- Cevabınız "Evet" ise, bu durum iş yükünüzü arttırdı mı?





Evet %70,6





Hayır %29,4





3- Açığa alınan/ihraç edilen mesai arkadaşınızın gerçekten örgüt üyesi olduğunu düşünüyor musunuz?





Evet %7,1





Hayır %92,9





4- Açığa alma/ ihraç etme uygulamalarının kamudaki her türlü yasadışı yapılanmayı bertaraf edeceğine inanıyor musunuz?





Evet %6,1





Hayır %93,9





5- Açığa alma/ihraç etme uygulamaları, üzerinizde olumsuz bir etki yarattı mı?





Evet %92,4





Hayır %7,6





6- İşyerinizde, "Böyle giderse bir gün sıra bana da gelecek" endişesi taşıyor musunuz?





Evet %81,6





Hayır %18,4





7- Bütün açığa alma/ihraç etme uygulamalarının adil bir şekilde gerçekleştiğine inanıyor musunuz?





Evet %2,4





Hayır %97,6





8- Açığa alınan/ ihraç edilenler arasında örgütle hiçbir ilgisi olmayan masum kamu görevlilerinin de bulunduğunu düşünüyor musunuz?





Evet %97,9





Hayır %2,1





9- Bu süreci kullanarak herhangi bir kaynaktan tehdit/ baskı gördünüz mü?





Evet %35,3





Hayır %64,7





10- Yaşananlar bireysel olarak çalışma azminizi, hizmet kalitenizi olumsuz yönde etkiledi mi?





Evet %85,9





Hayır %14,1





11- Açığa alma/ihraç etme uygulamaları, sizce görev yaptığınız kurumun hizmetlerinin aksamasına ya da hizmet kalitesinin düşmesine yol açtı mı?





Evet %86,3





Hayır %13,7





12- Yaşananlardan etkilenerek işten ayrılmayı ya da emekli olmayı düşündünüz mü?





Evet %53,9





Hayır %46,1





13- Bu süreçte, Türkiye Kamu-Sen'in kamu görevlilerine yaklaşımını olumlu buluyor musunuz?





Evet %90,0





Hayır %10,0





14- Bu süreçte, diğer konfederasyonların kamu görevlilerine yaklaşımını olumlu buluyor musunuz?





Evet %11,5





Hayır %88,5





15- Bu anketi cevaplarken içinden geçilen hassas süreç nedeniyle herhangi bir tereddüt ya da tedirginlik yaşadınız mı?





Evet %73,4





Hayır %26,6







