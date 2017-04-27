Samanyolu Haber /Gündem / Savcılara böyle kelepçe takmaya çalışmıştı, dün ihraç edildi /27 Nisan 2017 08:33

Savcılara böyle kelepçe takmaya çalışmıştı, dün ihraç edildi

Yasadışı silah sevkiyatını ortaya çıkaran savcıların tutuklandığı ünlü MİT Tırları davasında tutuklanan savcılara kelepçe takmaya çalışan polis müdürü Haydar Çelik de ihraç edildi

Savcılara böyle kelepçe takmaya çalışmıştı, ihraç edildi

Daha önce de Tarsus Ağır Ceza Mahkemesinde savcıları tutuklayan heyetten bir hakim meslekten atılıp, gözaltına alınmıştı.

Adana'da mühimmat yüklü TIR'larla ilgili soruşturmayı yürüten savcılar Aziz Takçı, Özcan Şişman, Ahmet Karaca, Süleyman Bağrıyanık ve Alay Komutanı Özkan Çokay'ı 6 Mayıs 2015'de gözaltına alıp, Tarsus'ta tutuklandıktan sonra kelepçe takmaya çalışan polis şefi Haydar Çelik meslekten ihraç edildi. 

Çelik'in ismi yeni ihraç edilen 9 bin polisin arasında yer aldı. 

6 Mayıs 2015'de savcılara kelepçe takmaya çalışan Haydar Çelik'i gazeteci Arzu Yıldız ve Fatih Yağmur böyle görüntülemişti.

Haberdar.com
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Savcılara böyle kelepçe takmaya çalışmıştı, ihraç edildi

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