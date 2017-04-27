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İşte açığa alınan 9103 polisin isim listesi
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27 Nisan 2017 08:15
İşte açığa alınan 9103 polisin isim listesi
Dün gece itibariyle Emniyet teşkilatında 9103 polis daha açığa alındı
SHABER3.COM
Herhangi bir delile dayanmayan, genellikle MİT tarafından oluşturulan fişleme listeleri üzerinden gerçekleşen tasfiyede isim listesi sabah itibariyle yayınlandı. Polislere bugün resmi tebligat yapılması beleniyor.
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