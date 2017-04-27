Samanyolu Haber /Gündem / İşte açığa alınan 9103 polisin isim listesi /27 Nisan 2017 08:15

İşte açığa alınan 9103 polisin isim listesi

Dün gece itibariyle Emniyet teşkilatında 9103 polis daha açığa alındı

SHABER3.COM

Herhangi bir delile dayanmayan, genellikle MİT tarafından oluşturulan fişleme listeleri üzerinden gerçekleşen tasfiyede isim listesi sabah itibariyle yayınlandı. Polislere bugün resmi tebligat yapılması beleniyor.

<< Önceki Haber İşte açığa alınan 9103 polisin isim listesi Sonraki Haber >>

Savcılara böyle kelepçe takmaya çalışmıştı, ihraç edildi

Savcılara böyle kelepçe takmaya çalışmıştı, ihraç edildi

Bir tek derdimiz var bizim...

Bir tek derdimiz var bizim...

Canlı yayında Kuran'ı Kerim okurken vefat etti

Canlı yayında Kuran'ı Kerim okurken vefat etti

MC TV ANA HABER BÜLTENİ

MC TV ANA HABER BÜLTENİ

Hocaefendi'den önemli dua....

Hocaefendi'den önemli dua....

MC TV HABER BÜLTENİ (25 Nisan 2017)

MC TV HABER BÜLTENİ (25 Nisan 2017)

Deprem anı kameralara böyle yansıdı

Deprem anı kameralara böyle yansıdı

MC TV ANA HABER BÜLTENİ

MC TV ANA HABER BÜLTENİ

19 ev bir anda suya gömüldü

19 ev bir anda suya gömüldü

Ak polisten Furkan Vakfı üyelerine: Allah benim devlet benim

Ak polisten Furkan Vakfı üyelerine: Allah benim devlet benim
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:00:45