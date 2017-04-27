Samanyolu Haber /Gündem / 23 Nisan çocuğunun konuşmasından dolayı öğretmeni açığa alındı /27 Nisan 2017 08:42

23 Nisan çocuğunun konuşmasından dolayı öğretmeni açığa alındı

23 Nisan'da bakan koltuğuna oturan ve tartışmaya yol açan "Medeniyetler ittifakı girişimimiz, kültürler ve dinlerarası diyalog bağlamında önde gelen bir proje konumuna ulaşmıştır " çocuğun öğretmeni açığa alındı.

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Başbakan ve Bakanların koltukları da çocuklara devredildi.

Basına açıklama yapan çocuk bakanlardan biri, "Medeniyetler ittifakı girişimimiz, kültürler ve dinlerarası diyalog bağlamında önde gelen bir proje konumuna ulaşmıştır " dedi.

Bu sözler kamuoyunda çok tartışıldı. Türkiye’de “dinler arası diyalog” kavramı hizmet hareketiyle özdeşleşmiş bir proje olarak tanımlanıyor.

Başlayan tartışmanın ardından Milli Eğitim Bakanlığı’nın inceleme başlattığı belirtilmişti. Ancak Odatv'de yer alan habere göre bakanlıktan önce Ankara Valisi Ercan Topaca'nın emriyle konuşmayı ve 23 Nisan'da çocukların organizasyonunun düzenleyen iki öğretmen açığa alındı.

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