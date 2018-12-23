Ünlü CEO'nun tutukluluk süresi uzatıldı

Japonya'da mahkeme, kazancını düşük göstermekle suçlanan Nissan'ın eski Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'un tutukluluk süresinin uzatılmasına hükmetti.





Kyodo ajansında yer alan habere göre, Tokyo Bölge Mahkemesi, 'güveni kötüye kullanmak' suçlamasıyla Ghosn'un tutukluluk süresinin, 1 Ocak 2019'a kadar uzatılmasına karar verdi.





Ghosn, 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen (yaklaşık 234 milyon lira) düşük göstererek Japonya yasalarını çiğnediği şüphesiyle 19 Kasım'da Tokyo'da tutuklanmıştı.





Savcılığın talebi üzerine tutuklanan ve yasalar gereği 22 günlük tutukluluk süresi 10 Aralık'ta dolan Ghosn'un, 2016-2018'i kapsayan yeni iddialar üzerine 20 Aralık'a kadar tutuklu kalmasına karar verilmişti. Bu sürenin savcılığın talebi ve mahkemenin onayı ile 30 Aralık'a kadar uzatılabileceği kaydedilmişti.





Savunma avukatları, Ghosn hakkındaki iddiaların geçersiz olduğunu ifade ediyor. Suçlu bulunması halinde Ghosn'un 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.