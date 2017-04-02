Samanyolu Haber /Gündem / Savcı, kanser hastası Harun Vural'ı ölüme terk etti! /02 Nisan 2017 21:14

Savcı, kanser hastası Harun Vural'ı ölüme terk etti!

Kanser hastası veteriner hekim Harun Vural savcı Muhammed Nurullah Yaşar tarafından ölüme mahkum edildi. Kanser ameliyatı olmak için gün sayan Vural'ın hastanede yatması gerekiyor ancak savcı Yaşar izin vermiyor.

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Erzurum'un Tortum İlçesi'nde veterinerlik yapan Harun Vural 12 Ocak 2017'de gözaltına alındı. 11 günlük gözaltı sonunda tutuklandı. 

Suçlama MİT'in fişlemelerinin yer aldığı ByLock ile ilgili excel tablosuydu. 3 aydır Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'nde yatıyor.

Harun Vural'ın cezaevi şartları sebebiyle idrar kesesinde kist oluştuğu belirtiliyor. Vural'ın sık sık kanaması oluyor. Savcı Muhammed Nurullah Yaşar, Vural'ın hayati tehlikesi olmasına rağmen tahliye taleplerine cevap vermiyor. 

Veteriner hekim en son Erzurum Araştırma Hastanesi Üroloji Bölümü'nde savcı baskısıyla bodrum katında tedavi olmaya mecbur bırakıldı. Vural'a kanser teşhisi kondu. Kanaması devam etmesine ve bu durum savcı Yaşar'a bildirilmesine rağmen cezaevine gönderildi.

Doktorun hayati tehlikesi olduğuna dair raporu da savcıyı kararından vazgeçiremedi.

İhraç edilene kadar Doğu Anadolu Bölgesi'nde Tarım Bakanlığı'nın vazifelendirdiği 3 Expert veterinden birisi olan Harun Vural 11 Nisan'da 5 saatlik zorlu bir ameliyata girecek. 

Ancak savcı ameliyat öncesi hazırlık için gerekli olan tedaviye hala izin vermiyor.

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